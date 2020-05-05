Божу матір встановили на язичницькому городищі на Львівщині: мережа вибухнула мемами

На Львівщині на території заповідника "Стільське городище" самовільно встановили капличку із скульптурою Матері Божої та збудували сходи. У мережі, зі свого боку, не розуміють доцільність таких дій і наголошують на важливості зберегти автентичність цього місця. Свої думки користувачі відобразили у численній кількості мемів.

Юзери здебільшого уявляють, як би розвивалася ситуація, якби щось подібне збудували на території відомих світових пам’яток.

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Зокрема, дісталося Стоунхенджу, Великій китайській стіні, пірамідам і скульптурі Сфінкса у Єгипті та Нотр-Даму.



















Капличка зі Стільсько та світові пам'ятки архытектури / Колажі Ростислав Кузик Капличка зі Стільсько та світові пам'ятки архытектури / Колажі Ростислав Кузик

Також юзери потішили ще такими кумедними картинками:

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Коротко про встановлення каплички на Стільському городищі

Роботи на території заповідника не було погоджено ані на рівні району, ані області чи держави.

Їм виконали самоввільно жителі села Дуброва та за власний кошт.

Про жодні дозволи ініціатори будівництва не зверталися.

На рівні області вже створили спеціальну комісію, яка складе акт про незаконні роботи на території заповідника і надасть усю інформацію Міністерству культури.

Тим часом, поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом пошкодження історико-культурного заповідника "Стільське городище"

Що відомо про Стільсько? Воно розташовується за 10 кілометрів на схід від районного центру Миколаєва на Дністрі. Стільсько – це не просто село на Львівщині, це столиця цілої чималої країни, яка існувала колись, – Білої Хорватії. А зараз тут на чималій площі розкинуто Стільське городище, яке є найбільшим серед усіх йому подібних давньослов’янських об’єктів.



Стільське городище включене до пам'ятки археології національного значення "Городище". У 2001 році Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.