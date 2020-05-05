Божу матір встановили на язичницькому городищі на Львівщині: мережа вибухнула мемами
На Львівщині на території заповідника "Стільське городище" самовільно встановили капличку із скульптурою Матері Божої та збудували сходи. У мережі, зі свого боку, не розуміють доцільність таких дій і наголошують на важливості зберегти автентичність цього місця. Свої думки користувачі відобразили у численній кількості мемів.
Юзери здебільшого уявляють, як би розвивалася ситуація, якби щось подібне збудували на території відомих світових пам’яток.
Цікаво Мер Черкас vs президент і Аваков: найсмішніші меми
Зокрема, дісталося Стоунхенджу, Великій китайській стіні, пірамідам і скульптурі Сфінкса у Єгипті та Нотр-Даму.
Також юзери потішили ще такими кумедними картинками:
Зверніть увагу Активісти влаштували похоронну процесію як символ прощання з туризмом в Тернополі: фото, відео
Коротко про встановлення каплички на Стільському городищі
- Роботи на території заповідника не було погоджено ані на рівні району, ані області чи держави.
- Їм виконали самоввільно жителі села Дуброва та за власний кошт.
- Про жодні дозволи ініціатори будівництва не зверталися.
- На рівні області вже створили спеціальну комісію, яка складе акт про незаконні роботи на території заповідника і надасть усю інформацію Міністерству культури.
- Тим часом, поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом пошкодження історико-культурного заповідника "Стільське городище"
Що відомо про Стільсько? Воно розташовується за 10 кілометрів на схід від районного центру Миколаєва на Дністрі. Стільсько – це не просто село на Львівщині, це столиця цілої чималої країни, яка існувала колись, – Білої Хорватії. А зараз тут на чималій площі розкинуто Стільське городище, яке є найбільшим серед усіх йому подібних давньослов’янських об’єктів.
Стільське городище включене до пам'ятки археології національного значення "Городище". У 2001 році Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.