Мер Черкас vs президент і Аваков: найсмішніші меми

Міська влада Черкас на чолі із мером Анатолієм Бондаренком самовільно вирішила послабити карантин. На таке самоуправство різко відреагував Арсен Аваков, а сам Володимир Зеленський передав йому "полум'яний привіт". Перепалка між центральною владою і мером Черкас стала неабияким джерелом для творчості користувачів соцмереж.

24 канал зібрав найсмішніші та найпопулярніші меми про мери Черкас Анатолія Бондаренка.

Смілива заява Черкаси чинитимуть опір, – мер міста різко відповів Зеленському

Після вислову Анатолія Бондаренка про те, що Черкаси чинитимуть опір, порівняння із фільмом про героїчний опір корабля "Черкаси" не забарилося.

Черкаси чинитимуть опір! pic.twitter.com/38i1xZoaIi — Баба і кіт (@babaikit) May 2, 2020

Особливі умільці до постеру фільму "приліпили" лице самого Бондаренка.



Останній корабель спротиву – "Черкаси" Бондаренка / Зображення з фейсбук-сторінки Валерія Воротник

Скоро треба буде друге героїчне кіно "Черкаси" знімати.



Про міського голову, який зміг. — Без маски, без документів (@antonohaio) May 1, 2020

Вислів про те, що "Черкаси чинитимуть опір, бо це вільне, козацьке місто" об'єднав однодумців Бондаренка у твіттері. Черкащани активно твіттять цей вислів, домішуючи зокрема і свої жарти.

Мер Черкас веди нас у бій проти фіглярату!



[Герб міста Черкаси з королівського привілею 1791 року] pic.twitter.com/cbJzhnbyUi — Andante (@andante_sen) May 2, 2020

- скажи мені ці 7 літер

- Черкаси

- скажи голосніше

-ЧЕРКАСИ!!

- оо — оревуар монпансьє (@aloilre) May 2, 2020

І каламбур зі слів Бондаренко і Бандера теж не забарився: так виникли "бондаренківці".

Черкаси стануть столицею Бондаренківської імперії, а її жителів будуть називати бондаренківці. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) May 2, 2020

Хтось може здійснити давне карантинне бажання – привести до ладу зачіску, поїхавши у Черкаси.

Завтра поїду стригтися у Черкаси. — RedWhite_heart (@RedWhite_heart) May 2, 2020



Аваков різко відреагував у характерному для нього стилі / Зображення з телеграм-каналу "Новинача"

Мер Черкас і скандал з послабленням карантину: коротко