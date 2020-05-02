Мер Черкас vs президент і Аваков: найсмішніші меми
Міська влада Черкас на чолі із мером Анатолієм Бондаренком самовільно вирішила послабити карантин. На таке самоуправство різко відреагував Арсен Аваков, а сам Володимир Зеленський передав йому "полум'яний привіт". Перепалка між центральною владою і мером Черкас стала неабияким джерелом для творчості користувачів соцмереж.
24 канал зібрав найсмішніші та найпопулярніші меми про мери Черкас Анатолія Бондаренка.
Смілива заява Черкаси чинитимуть опір, – мер міста різко відповів Зеленському
Після вислову Анатолія Бондаренка про те, що Черкаси чинитимуть опір, порівняння із фільмом про героїчний опір корабля "Черкаси" не забарилося.
Особливі умільці до постеру фільму "приліпили" лице самого Бондаренка.
Останній корабель спротиву – "Черкаси" Бондаренка / Зображення з фейсбук-сторінки Валерія Воротник
Вислів про те, що "Черкаси чинитимуть опір, бо це вільне, козацьке місто" об'єднав однодумців Бондаренка у твіттері. Черкащани активно твіттять цей вислів, домішуючи зокрема і свої жарти.
І каламбур зі слів Бондаренко і Бандера теж не забарився: так виникли "бондаренківці".
Хтось може здійснити давне карантинне бажання – привести до ладу зачіску, поїхавши у Черкаси.
Аваков різко відреагував у характерному для нього стилі / Зображення з телеграм-каналу "Новинача"
Мер Черкас і скандал з послабленням карантину: коротко
- 30 квітня міська влада Черкас ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня: відкриття ТРЦ, перукарень, запуск громадського транспорту. Таке рішення суперечить постанові вищої влади – Кабінету Міністрів.
- Поліція відкрила кримінальне провадження, а міністр МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.
- У Черкаси терміново поїхав Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".
- На цьому тлі мер Черкас наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться. Тим часом Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.
- Президент Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців окремо згадав Бондаренка і передав йому "полум'яний привіт". Він зауважив, що такі дії мера Черкас є спробою заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.
- Водночас розгорівся інший скандал – Бондаренко на своєму фейсбуці заявив, що заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов у смс-повідомленнях нібито йому погрожував. У самому ОП одразу відреагували на таку заяву і сказали, що мер Черкас просто став жертвою пранкера, який представився Трофімовим.