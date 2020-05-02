Мэр Черкасс vs президент и Аваков: самые смешные мемы
Городская власть Черкасс во главе с мэром Анатолием Бондаренко самовольно решила ослабить карантин. На такое самоуправство резко отреагировал Арсен Аваков, а сам Владимир Зеленский передал ему "пламенный привет". Перепалка между центральной властью и мэром Черкасс стала большим источником для творчества пользователей соцсетей.
24 канал собрал самые смешные и популярные мемы о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко.
Смелое заявление Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому
После высказывания Анатолия Бондаренко о том, что Черкассы будут сопротивляться, сравнение с героическим сопротивлением корабля "Черкассы" и одноименным фильмом не заставило себя ждать.
Особые умельцы к постеру фильма "прилепили" лицо самого Бондаренко.
Последний корабль сопротивления – "Черкассы" Бондаренко / Изображение с фейсбук-страницы Валерия Воротника
Высказывание о том, что "Черкассы будут сопротивляться, потому что это свободный, казацкий город" объединило единомышленников Бондаренко в твиттере. Черкасчане активно твиттят это выражение, добавляя в том числе и свои шутки.
И каламбур со слов Бондаренко и Бандера тоже появился: так возникли "бондаренковцы".
Кто-то может осуществить древнее карантинное желание – привести в порядок прическу, поехав в Черкассы.
Аваков резко отреагировал в характерном для него стиле / Изображение из телеграм-канала "Новинач"
Мэр Черкасс и скандал с ослаблением карантина: кратко
- 30 апреля городская власть Черкасс приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая – открытиb ТРЦ, парикмахерских, запускt общественного транспорта. Такое решение противоречит постановлению высшей власти – Кабинета Министров.
- Полиция открыла уголовное производство, а министр МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
- В Черкассы срочно поехал Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местных властей Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
- На этом фоне мэр Черкасс отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Тем временем Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, который поступил от правоохранителей, Бондаренко фигурирует как свидетель.
- Президент Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам отдельно упомянул Бондаренко и передал ему "пламенный привет". Он отметил, что такие действия мэра Черкасс являются попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.
- В то же время разгорелся другой скандал – Бондаренко в своем фейсбуке заявил, что заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в смс-сообщениях якобы ему угрожал. В самом ОП сразу отреагировали на такое заявление и сказали, что мэр Черкасс просто стал жертвой пранкера, который представился Трофимовым.