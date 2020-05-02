Мэр Черкасс vs президент и Аваков: самые смешные мемы

Городская власть Черкасс во главе с мэром Анатолием Бондаренко самовольно решила ослабить карантин. На такое самоуправство резко отреагировал Арсен Аваков, а сам Владимир Зеленский передал ему "пламенный привет". Перепалка между центральной властью и мэром Черкасс стала большим источником для творчества пользователей соцсетей.

24 канал собрал самые смешные и популярные мемы о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко.

Смелое заявление Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

После высказывания Анатолия Бондаренко о том, что Черкассы будут сопротивляться, сравнение с героическим сопротивлением корабля "Черкассы" и одноименным фильмом не заставило себя ждать.

Черкаси чинитимуть опір! pic.twitter.com/38i1xZoaIi — Баба і кіт (@babaikit) May 2, 2020

Особые умельцы к постеру фильма "прилепили" лицо самого Бондаренко.



Последний корабль сопротивления – "Черкассы" Бондаренко / Изображение с фейсбук-страницы Валерия Воротника

Скоро треба буде друге героїчне кіно "Черкаси" знімати.



Про міського голову, який зміг. — Без маски, без документів (@antonohaio) May 1, 2020

Высказывание о том, что "Черкассы будут сопротивляться, потому что это свободный, казацкий город" объединило единомышленников Бондаренко в твиттере. Черкасчане активно твиттят это выражение, добавляя в том числе и свои шутки.

Мер Черкас веди нас у бій проти фіглярату!



[Герб міста Черкаси з королівського привілею 1791 року] pic.twitter.com/cbJzhnbyUi — Andante (@andante_sen) May 2, 2020

- скажи мені ці 7 літер

- Черкаси

- скажи голосніше

-ЧЕРКАСИ!!

- оо — оревуар монпансьє (@aloilre) May 2, 2020

И каламбур со слов Бондаренко и Бандера тоже появился: так возникли "бондаренковцы".

Черкаси стануть столицею Бондаренківської імперії, а її жителів будуть називати бондаренківці. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) May 2, 2020

Кто-то может осуществить древнее карантинное желание – привести в порядок прическу, поехав в Черкассы.

Завтра поїду стригтися у Черкаси. — RedWhite_heart (@RedWhite_heart) May 2, 2020



Аваков резко отреагировал в характерном для него стиле / Изображение из телеграм-канала "Новинач"

Мэр Черкасс и скандал с ослаблением карантина: кратко