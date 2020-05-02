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      Мэр Черкасс vs президент и Аваков: самые смешные мемы

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      Мэр Черкасс Бондаренко попал в скандал из-за карантина – мемы
      Мэр Черкасс: самые смешные мемы / Коллаж 24 канала

      Городская власть Черкасс во главе с мэром Анатолием Бондаренко самовольно решила ослабить карантин. На такое самоуправство резко отреагировал Арсен Аваков, а сам Владимир Зеленский передал ему "пламенный привет". Перепалка между центральной властью и мэром Черкасс стала большим источником для творчества пользователей соцсетей.

       

      24 канал собрал самые смешные и популярные мемы о мэре Черкасс Анатолии Бондаренко.

      Смелое заявление Черкассы будут сопротивляться, – мэр города резко ответил Зеленскому

      После высказывания Анатолия Бондаренко о том, что Черкассы будут сопротивляться, сравнение с героическим сопротивлением корабля "Черкассы" и одноименным фильмом не заставило себя ждать.

       Особые умельцы к постеру фильма "прилепили" лицо самого Бондаренко.

      Черкаси кіно
      Последний корабль сопротивления – "Черкассы" Бондаренко / Изображение с фейсбук-страницы Валерия Воротника

      Высказывание о том, что "Черкассы будут сопротивляться, потому что это свободный, казацкий город" объединило единомышленников Бондаренко в твиттере. Черкасчане активно твиттят это выражение, добавляя в том числе и свои шутки.

      И каламбур со слов Бондаренко и Бандера тоже появился: так возникли "бондаренковцы".

      Мер Черкас

      Кто-то может осуществить древнее карантинное желание – привести в порядок прическу, поехав в Черкассы.

       

      Мер Черкас і Аваков
      Аваков резко отреагировал в характерном для него стиле / Изображение из телеграм-канала "Новинач"

      Мэр Черкасс и скандал с ослаблением карантина: кратко

      • 30 апреля городская власть Черкасс приняла решение об ослаблении карантина с 1 мая – открытиb ТРЦ, парикмахерских, запускt общественного транспорта. Такое решение противоречит постановлению высшей власти – Кабинета Министров.
      • Полиция открыла уголовное производство, а министр МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
      • В Черкассы срочно поехал Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местных властей Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
      • На этом фоне мэр Черкасс отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Тем временем Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, который поступил от правоохранителей, Бондаренко фигурирует как свидетель.
      • Президент Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам отдельно упомянул Бондаренко и передал ему "пламенный привет". Он отметил, что такие действия мэра Черкасс являются попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.
      • В то же время разгорелся другой скандал – Бондаренко в своем фейсбуке заявил, что заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в смс-сообщениях якобы ему угрожал. В самом ОП сразу отреагировали на такое заявление и сказали, что мэр Черкасс просто стал жертвой пранкера, который представился Трофимовым.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Новости Украины Курьезные новости Мемы Офіс Президента Арсен Аваков Владимир Зеленский
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