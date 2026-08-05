БпЛА атакували російську Уфу: під ударом міг опинитися НПЗ

У російському місті Уфа 5 серпня повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, один із дронів міг уразити територію місцевого нафтопереробного заводу, який входить до структури нафтової компанії "Башнефть".

Відео з місця влучань опублікував телеграм-канал Exillenova+.

Що відомо про атаку?

Про проліт безпілотника над Уфою повідомили російські Telegram-канали. БПЛА, який ідентифікують як український ударний дрон "Лютий", рухався у напрямку нафтопереробного підприємства.

"Лютий" над Уфою: дивіться відео

І вже за декілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в районі промислової зони Уфи. У мережі з’явилися відео, на яких видно момент прильоту дрона. За попередніми даними, було мінімум два влучання.

Влучання в нафтопереробний завод Уфи: дивіться відео

Згодом почали публікувати й кадри з наслідками атаки – на них видно заграву та пожежу на території промислового об’єкта.

Атака на серце нафтової промисловості Башкортостану / Фото Exillenova+

Попередньо, горить установка каталітичного риформінгу Л-35-11/1000 комбінованої установки "Жекса" – це технологічний комплекс на НПЗ, який переробляє нафтові фракції для виробництва високооктанових компонентів бензину та ароматичних вуглеводнів.

Уфа є одним із ключових центрів нафтової промисловості Росії. У місті розташований великий комплекс підприємств, пов’язаних із переробкою нафти, зокрема об’єкти компанії "Башнефть".

До нафтового комплексу Уфи входять кілька великих виробничих майданчиків, серед яких "Башнефть". Підприємства компанії займаються переробкою нафти, виробництвом бензину, дизельного пального, авіаційного палива та інших нафтопродуктів.

НПЗ у Башкортостані мають стратегічне значення для Росії, оскільки забезпечують паливом не лише місцевий ринок, а й частину промислових та транспортних потреб країни. Удари впливають на виробничі потужності, логістику постачання пального та можливості російського паливно-енергетичного сектору.

Зауважимо, українські удари по нафтовій інфраструктурі Росії у липні суттєво вплинули на роботу галузі – обсяги нафтопереробки впали до найнижчого рівня з травня 2002 року. За даними Bloomberg, протягом місяця під удари потрапили російські НПЗ, танкери, портова інфраструктура та нафтопроводи, загалом було зафіксовано щонайменше 30 атак.

У першій половині липня основними цілями стали нафтопереробні заводи, зокрема найбільший у Росії Омський НПЗ, а згодом атаки були спрямовані на танкери та морські термінали. Через перебої з експортною інфраструктурою в порту Новоросійськ за тиждень до 26 липня завантажили лише чотири танкери, хоча зазвичай через нього проходить близько 20% морського експорту російської нафти.

Через пошкодження підприємств російські виробники були змушені скорочувати переробку та збільшувати продажі сирої нафти за кордон. За оцінками EA Analytics, у другій половині липня середній рівень становив близько 3,6 мільйона барелів на добу – приблизно на третину нижче за сезонну норму.