24 Канал Новини України БпЛА атакував Львів: на місці влучання працюють служби
18 березня, 22:42
Оновлено - 22:57, 18 березня

БпЛА атакував Львів: на місці влучання працюють служби

Сергій Попович
Основні тези
  • Ворожий "Шахед" атакував Львів, безпілотник впав у межах міста.
  • На місці падіння працюють профільні служби, попередньо ніхто не постраждав.

Львів атакував "Шахед" під час повітряної тривоги. Він упав у межах міста.

Про це повідомляє начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про наслідки атаки "Шахеда" на Львів?

Ввечері 18 березня ворожий "Шахед" атакував Львів. Лунали вибухи від роботи ППО. Безпілотник впав у межах міста.

Локацію падіння знайшли. На місці працюють всі профільні служби.

Попередньо ніхто не постраждав.

Згодом Максим Козицький уточнив, що була атаковано Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.

Що відомо про атаку "Шахеда" на Львів 18 березня?

  • Ввечері середи 18 березня російський "Шахед" атакував Львів. Про рух безпілотника на Львів попередив мер міста Андрій Садовий.

  • Близько 22:16 жителі міста почули вибухи. О 22:21 в Золочівському, Львівському та Стрийському районах оголосили відбій загрози.