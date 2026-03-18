БпЛА атакував Львів: на місці влучання працюють служби

Львів атакував "Шахед" під час повітряної тривоги. Він упав у межах міста.

Про це повідомляє начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про наслідки атаки "Шахеда" на Львів?

Ввечері 18 березня ворожий "Шахед" атакував Львів. Лунали вибухи від роботи ППО. Безпілотник впав у межах міста.

Локацію падіння знайшли. На місці працюють всі профільні служби.

Попередньо ніхто не постраждав.

Згодом Максим Козицький уточнив, що була атаковано Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

