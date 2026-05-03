Не типові БпЛА: "Флеш" назвав особливість атаки на Київщину

Росія 2 травня завдала ударів безпілотниками по Україні. Проте атака на Київську область мала певні особливості.

Про особливість атаки розповів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш".

В чому особливість атаки на Київщину?

Під час ворожої атаки 2 травня мешканці Київської області могли спостерігати у небі не типові дрони. Росія після певної перерви масово застосувала безпілотник імітатор "Пародія".



БпЛА імітатор над Київщиною / Фото Сергій "Флеш"

"Флеш" зазначив, що багато мешканців Київщини чули дивні звуки БпЛА у небі, які наближаються, та наголосив, що противник постійно випробовує нові тактики повітряних атак на Україну.

Завдання такого БпЛА – відвертати увагу нашої ППО, тому десятки таких дронів кружляли над нашою територією,

– пояснив "Флеш".

За його словами, основним завдання Сил оборони України залишається аналізувати, вивчати та протидіяти таким безпілотникам.

Радник міністра оборони повідомив, що вчора також була підозра на те, що окупанти застосували копії українських БпЛА, проте ця інформація не підтвердилась.

Як Україна протидіє російським БпЛА та скільки дронів запускає ворог?

Дрони-перехоплювачі в Україні знищують близько 40% повітряних цілей, і з покращенням погоди їхня ефективність зростатиме.

Росіяни модифікують свої дрони та ретельніше готують атаки, що ускладнює роботу українських екіпажів, але українські дрони-перехоплювачі вступають у повітряні бої для протидії.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія за тиждень випустила по Україні близько 1600 дронів і майже 1100 керованих авіабомб, спрямованих на перевантаження системи ППО.