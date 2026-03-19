Росіяни частково компенсували відсутність Starlink: ISW розповіли про нову тактику

Із лютого окупанти позбавлені використання Starlink, а тому шукали можливі альтернативи. Без Starlink безпілотники "Молнія" не такі ефективні.

Про це повідомили в ISW у звіті за попередній день, 18 березня. Аналітики звернули увагу, що "Молнії" використовують як дрони-матки.

Чому "Молнія" не така ефективна без Starlink?

Зараз росіяни масово використовують радіостанції, українські бійці перехоплюють зв'язок і можуть чути розмови окупантів. Також загарбники ставлять антени на панівних висотах, проводять оптоволоконний інтернет, намагаються користуватися своїми супутниками типу "Комета".

Величезна кількість інформації, яку вони передавали через Starlink, або, знову ж таки, використовували "Молнії" на Starlink, вона вже не так якісно себе показує. "Молнія" без Starlink дійсно значно гірше працює. За останній період часу нашими підрозділами було знищено, по-моєму, за крайніх три дні, які я тільки рахував, більше 100 "Молній" противника,

– навів дані військовий 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш.

Росіяни намагаються нарощувати використання БпЛА на глибину близько 50 кілометрів. Цим вони знищують тилову логістику підрозділів Сил оборони. Для атак на 40 – 50 кілометрів використовують переважно дрони "Молнія", "Молнія-1", "Молнія-2".

Довідка. "Молнія-1" і "Молнія-2" – модифікації БпЛА "Молнія". Вони відповідно обладнані одним електродвигуном і двома.

Про це розповів Артур Мартіросян, офіцер управління 43 окремої механізованої бригади, яка діє на Куп'янському напрямку.

"Молнії" використовують як носії для FPV-камікадзе, тобто можна говорити про комбіноване застосування дронів і про нарощення повітряної компоненти.

Очевидно, використовується система ретрансляторів. Коли летить та ж "Молнія", вона може скинути і FPV,

– наголосив Артур Мартіросян.

В ISW вважають, що росіяни продовжують шукати альтернативи Starlink, щоб відтворити ефекти, яких вони досягли за допомогою безпілотників, оснащених Starlink.

А як щодо удару "Ланцетом" по Києву?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу сказав, що цей дрон не долітає до Києва, тож його міг "підвезти" "Шахед". Імовірно, ворог тестував нову модель атак, а також хотів справити психологічний ефект.