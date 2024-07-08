Інноваційні розробки є в обох сторін. Сили оборони знаходять шляхи, як протидіяти навалі російських дронів. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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Дрони на війні

Дрони на полі бою використовують щоденно. Вони допомагають ефективно знищувати російський особовий склад та їхню техніку. Тож безпілотників на фронті ніколи не буде достатньо.

Інноваційність українських дронів вражає, як і вражають результати українського військово-промислового виробництва. Це дуже важливо,

– зазначив Андрій Отченаш.

Українські розробники зараз масово намагаються розробляти пристрої, які убережуть Сили оборони та полегшать роботу для них. Тоді як Росія більше спирається на свій величезний ВПК.

"На жаль, інженерія в Росії також розвивається достатньо швидко. Противник у нас дуже розумний, вміє воювати та розуміє, на що звертати увагу. Тому не можна сказати, що у них немає досягнень в інноваційності безпілотних авіаційних комплексів", – наголосив командир екіпажу БпЛА.

Як приклад, можна навести російський БпЛА "Орлан". За час повномасштабного вторгнення його модифікували щонайменше тричі. Кожного разу його покращували та він ставав все більше небезпечним. Але і на них знаходять протидію.

Бійці бригади "Рубіж" почали застосовувати не лише окопні РЕБи, але й звичайні трубовики з картечу, які виявили максимальну ефективність,

– наголосив Отченаш.