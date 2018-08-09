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Bravo Airways скасувала авіарейс Київ-Люблін

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Bravo Airways скасувала авіарейс Київ-Люблін
Bravo Airways скасувала авіарейс Київ-Люблін / Фото з вільних мереж

Українська авіакомпанія Bravo Airways припинила обслуговувати напрямок Київ-Люблін-Київ. Трапилося це через 2 місяці після запуску авіарейсу.

Про це повідомляє ЦТС.

Водночас Bravo Airways продовжила здійснювати рейси до Любліна з аеропорту Херсона.

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Як повідомили в компанії, рейси Київ-Люблін-Київ були припинені з 3 серпня 2018 року.

Ми були змушені ухвалити таке рішення, щоб врегулювати розклад чартерних перевезень у гарячий період відпусток і уникнути тривалих затримок. Причиною стали обставини, які склалися останнім часом на туристичному ринку України, а також низький попит на цей напрямок серед пасажирів,
– пояснили у прес-службі Bravo Airways.

При цьому авіасполучення Херсон-Люблін-Херсон продовжується, оскільки це найпопулярніший маршрут цієї компанії. Рейси з Херсона в Люблін здійснюються тричі на тиждень – по четвергах (3:10), п'ятницях (18:25) і неділях (22:45) з України, а по середах (23:30), п'ятницях (14:45) і неділях (19:05) – з Польщі.

Теги: Новини України Новини Києва авіація Транспорт Новини Польщі Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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