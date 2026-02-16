Ти вже знаєш, що буде після вироку, – британець поділився деталями російського судилища

Український морський піхотинець з Великої Британії Шон Піннер потрапив в полон у квітні 2022 року. Згодом так званий "суд" донецьких бойовиків призначив йому смертну кару. Проте у вересні 2022 року чоловіка обміняли.

Колишній британський солдат, український морський піхотинець, який пройшов полон, Шон Піннер розповів 24 Каналу, що так званий "суд" на окупованих територіях – фарс, за допомогою якого ворог виправдовує війну. Так відбувалися особливо дивні речі.

Читайте також Камера смертників, тортури та обмін на Медведчука: щире інтерв'ю з британцем про жахи російського полону

Яким було судилище на окупованій Донеччині?

За його словами, в так званій "ДНР" ще намагалася якось демонструвати, що вони не росіяни. Так, "суддя" спитався, чи він бачив в кімнаті росіян. Хоча буквально в сусідній кімнаті висіла фотографія диктатора Путіна.

Також на цьому судилищі буквально не можна було говорити про свою невинуватість. Тамтешні "адвокати" в приватних розмовах переконували, що не можна говорити про свою невинуватість.

Коли отримуєш там "вирок", то знаєш, що буде далі. Все це підконтрольно Росії. Вона й намагається формувати наратив, щоб виправдовувати свою війну. Мене не вважали військовополоненим. Мене фактично судили як нациста, найманця та терориста, що є брехнею,

– сказав Піннер.

В російській тюрмі реально прожити приблизно 5 років. Їжа там просто жахлива, як і умови перебування.

Зверніть увагу! Шон Піннер розповів, як потрапив в російський полон. Це сталося під час спроби вирватися з оточеного Маріуполя у квітні 2022 року.

Хто такий Шон Піннер?