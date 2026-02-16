Ти вже знаєш, що буде після вироку, – британець поділився деталями російського судилища
- Шон Піннер, британський морський піхотинець, потрапив у російський полон у квітні 2022 року у Маріуполі. Донецькі бойовики "засудили" його до смертної кари.
- Військовий розповів про судилище на окупованій Донеччині.
Український морський піхотинець з Великої Британії Шон Піннер потрапив в полон у квітні 2022 року. Згодом так званий "суд" донецьких бойовиків призначив йому смертну кару. Проте у вересні 2022 року чоловіка обміняли.
Колишній британський солдат, український морський піхотинець, який пройшов полон, Шон Піннер розповів 24 Каналу, що так званий "суд" на окупованих територіях – фарс, за допомогою якого ворог виправдовує війну. Так відбувалися особливо дивні речі.
Читайте також Камера смертників, тортури та обмін на Медведчука: щире інтерв'ю з британцем про жахи російського полону
Яким було судилище на окупованій Донеччині?
За його словами, в так званій "ДНР" ще намагалася якось демонструвати, що вони не росіяни. Так, "суддя" спитався, чи він бачив в кімнаті росіян. Хоча буквально в сусідній кімнаті висіла фотографія диктатора Путіна.
Також на цьому судилищі буквально не можна було говорити про свою невинуватість. Тамтешні "адвокати" в приватних розмовах переконували, що не можна говорити про свою невинуватість.
Коли отримуєш там "вирок", то знаєш, що буде далі. Все це підконтрольно Росії. Вона й намагається формувати наратив, щоб виправдовувати свою війну. Мене не вважали військовополоненим. Мене фактично судили як нациста, найманця та терориста, що є брехнею,
– сказав Піннер.
В російській тюрмі реально прожити приблизно 5 років. Їжа там просто жахлива, як і умови перебування.
Зверніть увагу! Шон Піннер розповів, як потрапив в російський полон. Це сталося під час спроби вирватися з оточеного Маріуполя у квітні 2022 року.
Хто такий Шон Піннер?
- У 2018 році колишній солдат Королівського британського полку переїхав до Маріуполя, де два роки пропрацював інструктором зі снайперської підготовки у Нацгвардії. У 2020 році він одружився з українкою, підписав трирічний контракт і став морським піхотинцем.
- Повномасштабну війну військовий зустрів у Маріуполі. У квітні 2022 року він потрапив в полон. Донецькі бойовики "засудили" його до смертної кари. У вересні 2022 року чоловіка обміняли.
- Ще тоді у 2022 році дії донецьких бойовиків засудили і в Сполучених Штатах, і у Великій Британії. Цю ситуацію окремо коментував тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен, тодішня глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс тощо.