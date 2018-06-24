Британець здійснив дуже спонтанний заїзд, бо йому заборонили взяти велосипед у поїзд

Британець Джеймс Оуерс здійснив дуже спонтанний заїзд маршрутом між шотландськими містами Единбург та Інвернесс . Чоловік проїхав 270 кілометрів на велосипеді, бо йому не дозволили взяти з собою у вагон поїзда "двоколісного коня".

Про це пише Metro.

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Чоловік та його дівчина планували поїхати до її батьків, але забули купити додаткові місця для велосипедів. Велосипед дівчини вдалося розмістити в вагоні, а ось для другого велосипеда місця не вистачило. Тому, у поїзді Джеймсу запропонували скласти велосипед і повезти його в відсіку для охорони поїзда

Проте хлопець вирішив кинути собі виклик і проїхати цю відстань самостійно. Додатковою мотивацією став той факт, що дівчина пообіцяла купити йому піцу, якщо він приїде раніше поїзда.

І Джеймс погодився. Його поїздка розпочалася о 6 ранку, а прибув до місця призначення велосипедист о 7 вечора. При цьому він встиг заїхати до декількох виноробів та купити сувеніри.



Під час заїзду Джеймс встиг заїхати до декількох виноробів та купити сувеніри

Поїзд з дівчиною Джеймса прибув на вокзал о 8 вечора, і на ньому її вже чекав Джеймс.