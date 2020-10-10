МЗС Великої Британії висловило подяку СБУ за успішне проведення спецоперації із затримання рекордної партії контрабандних сигарет. Операцію "Магма" провели ще у 2019 році.

Британія подякувала Україні за спецоперацію: у чому її суть

Королівська податково-митна служба та Служба безпеки України разом протидіяли контрабанді тютюнових виробів, повідомляє пресслужба СБУ.

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У твіттері британського зовнішньополітичного відомства висловили подяку Україні за цю співпрацю.

Завдяки найбільшій за останні 30 років операції було вилучено рекордну кількість незаконних сигарет – 130 мільйонів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося припинити роботу трьох фабрик, які займалися їхнім виробництвом.

Британські дипломати зазначили, що мова йде про ліквідацію одного з найсерйозніших організованих злочинних європейських угруповань. Завдяки цьому вдалося зекономити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів платників податків.

Що відомо про співпрацю двох країн

За словами британської сторони, боротьба зі злочинними угрупованнями та викорінення корупції – важливі сфери, в яких Британія надає Україні підтримку. Правоохоронні органи обох країн тісно співпрацюють для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.

У відповідь голова СБУ Іван Баканов також подякував британським колегам за підтримку.

Довідка. Масштабну операцію "Магма" СБУ провела спільно з британськими та польськими колегами влітку 2019 року. Тоді заблокували діяльність великого злочинного угруповання і вилучили найбільшу за історію незалежності України контрабандну партію тютюнових виробів.