На кордоні впіймали псевдодипломата з повним сигарет мікроавтобусом: відео
У пункті пропуску "Тиса" прикордонники затримали мікроавтобус, який повністю був запакований контрабандними цигарками. У водія виявили також сфальсифіковані дипломатичні документи.
У мікроавтобусі було 367 ящиків сигарет
Невдаха-контрабандист напакував у свій транспортний засіб аж понад 183 тисячі пачок сигарет. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.
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Чоловік намагався проскочити кордон без перевірки, показавши дипломатичну картку. Проте вона, як і дипломатичні автомобільні номери, виявилась фальшивою.
Тоді співробітники ДПСУ і вирішили перевірити, що везе псевдодипломат. Знахідка виявилась вражаюча – 367 ящиків тютюнових виробів – усі без акцизок.
Поки що прикордонники ретельно перераховують сигарети та визначають їхню вартість.
Дивіться відео з пункту пропуску "Тиса":