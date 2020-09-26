У пункті пропуску "Тиса" прикордонники затримали мікроавтобус, який повністю був запакований контрабандними цигарками. У водія виявили також сфальсифіковані дипломатичні документи.

У мікроавтобусі було 367 ящиків сигарет

Невдаха-контрабандист напакував у свій транспортний засіб аж понад 183 тисячі пачок сигарет. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

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Чоловік намагався проскочити кордон без перевірки, показавши дипломатичну картку. Проте вона, як і дипломатичні автомобільні номери, виявилась фальшивою.



Тоді співробітники ДПСУ і вирішили перевірити, що везе псевдодипломат. Знахідка виявилась вражаюча – 367 ящиків тютюнових виробів – усі без акцизок.

Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі не виключають, що до контрабанди тютюнових виробів могли бути причетні і співробітники митної служби. Наразі проводять перевірку та встановлюють усі обставини.

Поки що прикордонники ретельно перераховують сигарети та визначають їхню вартість.

Дивіться відео з пункту пропуску "Тиса":