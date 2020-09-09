"Козак – 2" – це бойовий броньований автомобіль відділу прикордонної служби "Іванків". Саме на ньому патрулюють Чорнобильську зону відчуження, яка розташована впритул кордону з Білоруссю. Радіаційне забруднення поблизу мертвого реактора досі є, саме тому прикордонники використовують "броню". Вони розповіли, як ще патрулюють небезпечну територію кордону.

Старший технік відділу прикордонної служби "Іванків" Євген Дерменжи пояснив, що броня захищає від випромінення радіації. Також на території облаштовано фільтро-вентиляційну установку, яка захищає від попадання пилу та забруднень. Детальніше про це – у програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Дерменжи на роботі кермує 16-тонним "Козаком" з 2017 року. Він розповів, що машина – високопрохідна, надійна та економна, а на борту зручно розміщується понад 10 військових. Це потрібно на випадок нестандартної ситуації.

В керуванні дуже проста. Можна сказати, що майже як легковий автомобіль. От тільки треба враховувати габарити та вагу,

– сказав він.



Броньовий автомобіль "Козак – 2" / Фото скриншот з відео

За день броньовий автомобіль проїжджає від 100 до 200 кілометрів – все залежить від маршруту. "Заїжджаємо через КП "Дитятки" і згідно з карткою наказу маршрут патрулювання різний: правий, лівий бік і до самого кордону з Білоруссю", – зауважив Дерменжи.

Цікаво. Патрулювання кордону з Білорусюю посилили. Через ситуацію у сусідній країні усі прикордонні підрозділи перевели на посилений режим. Прибули сюди й резерви – фахівці з технікою. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко розповів, що вони залучили для патрулювання цієї ділянки мобільний прикордонний загін "Дозор", 2 катери "Safe Boat 27". Забезпечили повітряний моніторинг з використанням патрульної авіації – літаками Diamond. Також використовують нові сучасні гелікоптери Airbus H125.



Головну відповідальність за безпеку у цьому районі беруть на себе місцеві підрозділи. За словами Дейнеки, ресурсів Державної прикордонної служби та можливостей взагалі вистачає і достатньо для того, щоб забезпечити надійну його охорону.

Безпека прикордонників служби "Іванків"

Ділянка відділу прикордонної служби "Іванків" Житомирського загону – особлива. Там немає звичних атрибутів кордону, на кшталт стовпів чи контрольно-слідових смуг. Там тихо, малолюдно і тривожно. Здається, що там тривога у кожному мертвому селі чи зруйнованому будинку, таких сотні. Однак прикордонники цього ніби й не помічають. Вони запевнили, що звикли і знають, як себе захистити.

Маршрути прикордонних нарядів заздалегідь обстежують відповідними приладами і маршрути складають так, щоб унеможливити попадання людей в радіаційно забруднені зони,

– пояснив керівник відділу прикордонної служби "Іванків" Віталій Яворський.

Підрозділ розташований у однойменному містечку на Київщині. Найбільша проблема місцевих прикордонників не контрабандисти, а туристи-екстремали, любителі ягід та браконьєри. Усі вони потенційно небезпечні і для себе, і оточуючих, і довкілля. Річ у тім, що там ягода не по-дитячому "фонить", а викинутий недопалок може спричинити реальну екологічну катастрофу. Такі трагічні події вже були навесні 2020 року. Тоді лісові пожежі ледь не дісталися атомної станції, завдавши державі збитків на десятки мільйонів гривень.



Пожежа в Чорнобильській зоні / Фото Укрінформ

Довідка. 4 квітня 2020 року почалось займання у Чорнобильській зоні відчуження. На місце ліквідації одразу доправили 2 гвинтокрили. Найгіршою ситуація була наступного дня – 5 квітня. Вже тоді загальна площа становила приблизно 100 гектарів. Проблема була у тому, що рятувальники банально не мали змоги приступитися до вогню.



Варто зазначити, що за весь час пожеж радіаційний фон на Київщині, у столиці та на Житомирщині був у нормі. Однак коли рятувальники активно почали гасити вогонь – декілька днів радіаційний фон був завищеним. Згодом завдяки рятувальникам та погодним умовам – дощам – вогонь зменшився. Вже за день виник новий осередок: його спричинив чоловік, який спалював сміття. Відкритого вогню на Житомирщині не було вже з 20 квітня.

Хто порушує правила Чорнобильської зони відчуження

Знає про нелегальних гостей зони майже все Національна поліція та дільничні інспектори прикордонної служби. Останні контролюють небезпечну територію ще на підступах до неї – по периметру цього паркану та у найближчих населених пунктах.

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Усім, хто незаконно хоче відвідати зону, як правило загрожує затримання, протокол та штраф. Однак, попри такі перспективи, охочих погратися з правоохоронцями у піжмурки не бракує.

Непередбачувані. Вони можуть і на Новий Рік йти. Було таке затримання – на Новий Рік йшли з іграшками, з олів'є. От вони просто захотіли,

– зазначив дільничий інспектор прикордонної служби Юрій Булах.

Інспектор показав місце, де вже декілька разів затримували людей. За словами Булаха, туристи прибувають в населений пункт на маршрутному таксі і по стежечці через певну нішу проникають у зону відчуження.