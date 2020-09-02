Люди вважають, що у прикордонників є "чорні списки". Деякі називають їх "базами даних невиїзних", ще інші – "реєстрами боржників та засуджених". Однак це неважливо, адже присутність у цих списках прізвища певної людини означає тільки одне – за кордон цій особі точно не можна.

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Часто вже саме на кордоні люди дізнаються, що їм не можна виїжджати з країни. Експерти пояснили, що це через низьку правову обізнаність українців.

► Виїжджати за кордон не можуть 340 тисяч українців

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Простаков пояснив, що насправді "чорних списків" у Держприкордонслужбі немає.

Є бази даних, до яких вносять інформацію за рішенням суду про заборону виїзду з України громадян і також доручення правоохоронних органів відносно осіб, які перебувають у розшуку,

– сказав Простаков.

У це важко повірити, але кількість громадян, які внесені до баз даних прикордонників, перевищує чисельність населення таких обласних центрів:

Чернівці;

Полтава;

Житомир.

На сьогодні до оперативних баз даних внесена інформація щодо 340 тисяч осіб, які також перебувають в розшуку і їм заборонено виїзд з території України,

– повідомив Простаков.

Крім того в базах даних є інформація щодо понад 220 тисяч паспортів, які недійсні. Одна з категорій "невиїзних" – це так звані "аліментики". Наразі від Державної виконавчої служби отримано інформацію щодо 145 тисяч таких осіб.

► Як уникнути негативних ситуацій на кордоні

Прикордонники запевнили: якщо людина не впевнена у своєму статусі, бо у минулому мала проблеми із законом, – краще з'ясувати це заздалегідь.

"Для уникнення негативних емоцій під час перетину державного кордону пропонуємо звертатися завчасно до Державної Прикордонної служби з заявою про наявність обмежень особам для виїзду за кордон. Вся ця інформація є на сайті Державної прикордонної служби", – сказав Простаков.

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► В Україні користуються базою даних Інтерполу

Вже кілька років українські прикордонники використовують бази даних Інтерполу. Це масив інформації, яку надають 194 країни-учасниці організації. Ефективність вражає: іноземців-злочинців на наших кордонах затримують майже щодня.

Якщо інформація підтверджується, що триває розшук особи Інтерполом – її затримують та передають Національній поліції,

– зауважив Простаков.

Не новина, що в базах Інтерполу є і громадяни України. Однак, відповідно до законодавства, українські прикордонники їх не перевіряють. Це вже справа іноземних колег. "Відповідно до Конституції України, ми захищаємо право і свободи громадян України, тому інформація про громадян України під час перетину по базам Інтерполу не перевіряється", – пояснив Простаков.

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