Бурштинові копачі та піщані бурі в Києві: який між ними зв'язок
Вони перетворили мальовничі поліські ліси на мертву пустелю. І далі продовжують нищити їх із дикунським завзяттям. Їх називають "бурштиновими копачами", хоча найкраще для них підходить слово "варвари".
Про те, чи є зв'язок між нелегальним видобутком бурштину і пиловими бурями у столиці України – читайте у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.
У попередній програмі Як тютюнова контрабанда "з'їдає" українські дороги: шокуючі кадри
Нелегальні коштовності з Волині
Пункт пропуску "Дякове" розташований на кордоні з Румунією у Закарпатті.
До традиційного регіону добування бурштину – Волині – звідси далеко. Однак побачити розсипи "сонячного каменю" можна й тут – у схованках контрабандистів.
Співробітники пункту пропуску дістали з цього автомобіля понад 3 центнери самоцвітів. Його водій прямував за кордон із вантажем паливних гранул.
Контрабандний бурштин у 250-літровій діжці, завареній у бензобаку вантажівки / Фото ДПСУ
Так було й цього разу. Оглядова група звернула увагу на незаводські шви на бензобаках та саморобні кріплення. Прикордонники вирішили, що щось тут не так.
Всередині баків були металеві діжки зі скарбами. В одному – понад 200 кілограмів сонячного каміння, в іншому – 100. У підсумку бурштин та вантажівку вилучили. А водія – з рук в руки передали співробітникам поліції.
Контрабанда на кордоні з Угорщиною
Ще одну велику партію виявили буквально кілька днів тому на кордоні з Угорщиною. У пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону знайшли 111 кілограмів цінної копалини. Загалом 15 мішків заховали над переднім колесом автобуса.
Сподіваємося, обидві історії матимуть продовження та отримають належну правову оцінку. Втім вони вчергове засвідчили: питання незаконного видобутку, переправлення та збуту бурштину в нашій країні і досі залишається відкритим. А посилення Кримінального кодексу статтею, яка передбачає покарання аж до обмеження волі, чорних старателів та контрабандистів зовсім не лякає. Надто великі гроші на кону.
Причина пилових бур
А тим часом на півночі України рукотворні пустелі невпинно наближають регіон до екологічної катастрофи. Зокрема і стають однією з причин піщаних бур, які навесні дісталися й Києва.
Піщана буря на Київщині: відео 24 каналу