Вони перетворили мальовничі поліські ліси на мертву пустелю. І далі продовжують нищити їх із дикунським завзяттям. Їх називають "бурштиновими копачами", хоча найкраще для них підходить слово "варвари".

Про те, чи є зв'язок між нелегальним видобутком бурштину і пиловими бурями у столиці України – читайте у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмі Як тютюнова контрабанда "з'їдає" українські дороги: шокуючі кадри

Нелегальні коштовності з Волині

Пункт пропуску "Дякове" розташований на кордоні з Румунією у Закарпатті.

До традиційного регіону добування бурштину – Волині – звідси далеко. Однак побачити розсипи "сонячного каменю" можна й тут – у схованках контрабандистів.

На Закарпатті виявили вантажівку з бурштином у бензобаку: відео

Співробітники пункту пропуску дістали з цього автомобіля понад 3 центнери самоцвітів. Його водій прямував за кордон із вантажем паливних гранул.



Контрабандний бурштин у 250-літровій діжці, завареній у бензобаку вантажівки / Фото ДПСУ

Для інформації: брикети, гранули чи просто деревне вугілля віднедавна поширене прикриття для контрабанди. А отже транспорт, що їх перевозить, автоматично стає об’єктом аналізу ризиків.

Так було й цього разу. Оглядова група звернула увагу на незаводські шви на бензобаках та саморобні кріплення. Прикордонники вирішили, що щось тут не так.

Всередині баків були металеві діжки зі скарбами. В одному – понад 200 кілограмів сонячного каміння, в іншому – 100. У підсумку бурштин та вантажівку вилучили. А водія – з рук в руки передали співробітникам поліції.

Контрабанда на кордоні з Угорщиною

Ще одну велику партію виявили буквально кілька днів тому на кордоні з Угорщиною. У пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону знайшли 111 кілограмів цінної копалини. Загалом 15 мішків заховали над переднім колесом автобуса.

Прикордонники виявили сховок із бурштином: відео

Сподіваємося, обидві історії матимуть продовження та отримають належну правову оцінку. Втім вони вчергове засвідчили: питання незаконного видобутку, переправлення та збуту бурштину в нашій країні і досі залишається відкритим. А посилення Кримінального кодексу статтею, яка передбачає покарання аж до обмеження волі, чорних старателів та контрабандистів зовсім не лякає. Надто великі гроші на кону.

Причина пилових бур

А тим часом на півночі України рукотворні пустелі невпинно наближають регіон до екологічної катастрофи. Зокрема і стають однією з причин піщаних бур, які навесні дісталися й Києва.

Піщана буря на Київщині: відео 24 каналу