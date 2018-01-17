Британський паспорт Насірова: у Кабміні зробили гучну заяву

Відсторонений керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров має британський паспорт, відтак найближчим часом ініціюватиметься подання щодо його звільнення з займаної дотепер посади.

Таку заяву зробив міністр фінансів Олександр Данилюк перед засіданням Кабміну 17 січня, передає УНН.

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"Маємо підтвердження, що у Насірова є британський паспорт. Це порушення закону про державну службу. Перед засіданням Кабміну відбулася нарада, де було ухвалено рішення, про те, що я ініціюватиму формальну подачу на звільнення до Вищої кваліфікаційної комісії", – зауважив посадовець.

За його словами, процес щодо звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби розпочався.

"Я упевнений, що нам вдасться завершити його дуже швидко", – додав Данилюк.

Нагадаємо, відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова звинувачують у завданні державі збитків на суму майже два мільярди гривень.



Крім того, прокурори САП надали суду документи про те, що Насіров, окрім паспорта громадянина України, має ще й паспорти Великобританії та Угорщини.