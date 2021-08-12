Місцевим радять носити з собою документи

Тренування відбуватимуться протягом місяця. Умови будуть максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки.

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Служба безпеки закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки. Впродовж місяця місцевим мешканцям радять носити з собою документи, що посвідчують особу.

Людей просять дзвонити правоохоронцям у разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб.

Навчання поліції на Львівщині

10 серпня поліція Львівщини розпочала планові навчання з відпрацювання дій під час проведення спецоперації. Навчання тривали 2 дні, а місцевих мешканців закликали спокійно та з розумінням ставитися до вимог поліцейських.

Під час тренувань правоохоронці звільняли заручників, знешкоджували вибухівку та затримували озброєних злочинців. Усе відбувалося в максимально наближених до реальності умовах.