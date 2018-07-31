Бруклін Бекхем сфотографував зірку "Гри престолів" у безглуздій позі для обкладинки глянцю: фото

Зірка культового серіалу "Гра престолів", британська кіноактриса Софі Тернер потрапила в об'єктив сина Вікторії Бекхем Брукліна.

Як відомо, Бруклін Бекхем напередодні покинув престижний університет Нью-Йорка і займається фотографією. Друзі хлопця розповіли, що син Вікторії і Девіда Бекхема також проходить стажування у відомого британського фотографа.

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Бруклін Бекхем на обкладинку журналу "1883" сфотографував Софі Тернер в шкіряних штанах, сорочці. Дівчина позує з пивною пляшкою у руках на синьому унітазі.

Софі Тернер розповіла, що працювала з Брукліном Бекхемом вперше.

Це було так дивно працювати з Брукліном. Ми раніше не працювали разом; ми навіть не бачилися раніше, що є досить дивним. Так, ми познайомилися на зйомці, але ми поспілкувалися в Instagram стосовно ідеї та концепції,

– зізналася Тернер.



Софі Тернер / Усі фото – 1883 Magazine