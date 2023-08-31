Російські ЗМІ пишуть, що 31 серпня у Брянську впав один із дронів-камікадзе. Він "приземлився" на готель Управління справами уряду області, передає 24 Канал.
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Центр міста перекритий
У Росії паніка через черговий дрон, який нібито впав на будівлю у Брянську. Пишуть, що вона розташована за сотню метрів від адміністрації регіону. Влада вдалась до екстрених заходів та перекрила центр Брянська для автомобілів і людей.
Один із росіян прокоментував ситуацію: "Мєнти стоят, всьо ацепілі". Також він намагався показати місце, де лежить дрон-камікадзе, проте якість запису залишає бажати кращого. Зокрема, на відео помітно, що росіяни з цікавістю оглядають місце подій. При падінні дрон зачепив дерева, тож на дорозі лежать гілки.
У Брянську впав дрон: дивіться відео
Дрони в Росії: останні новини
- У ніч проти середи, 30 серпня, у Росії було неспокійно. Зокрема, безпілотники атакували Псков. У коментарі 24 Каналу спікер ГУР Андрій Юсов констатував, що успішно було знищено 4 вантажні літаки. Однак цим все не обмежилось.
- За словами Юсова, окрім чотирьох знищених Іл-76, було ушкоджено декілька інших літаків. Скільки саме – станом на 12:20, 30 серпня неможливо сказати. Наразі це з'ясовує розвідка.
- Водночас джерела 24 Каналу повідомляють, що цей удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією ГУР. Вочевидь, можна загалом підсумувати, що пройшла вона успішно.