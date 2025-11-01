Кирило Буданов особисто керує спецоперацією ГУР у Покровську, – ЗМІ

31 жовтня ЗМІ повідомили, що бійці ГУР десантувалися в Покровську. Медіа повідомляють, що спецоперацією керує особисто глава ГУР Буданов, щоправда, він перебуває не в самому місті.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW

Чи правда, що Буданов у Покровську?

"Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Силах оборони України увечері 31 жовтня написало, що під командуванням Кирила Буданова розпочалась складна десантна операція спецпідрозділів і авіації ГУР.

Штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили "захопленими" та вважають ключовими для логістики України. Буданов на місці та керує операцією особисто. До операції залучені кілька вертольотів,

– ішлося в повідомленні ZN.ua.

Ту саму інформацію теж із посиланням на джерела пізніше опублікувало Суспільне.

Журналіст The Economist Олівер Керрол того дня узагалі заявив, що Україна почала контрнаступ поблизу Покровська.

1 листопада воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко уточнила: Буданов справді перебуває на Сході. Але не в самому Покровську, а на околицях міста.

Для якісного контролю операцією в Покровську командири мають бути у взаємодії і на зв'язку. Здійснювати це там, де точаться вуличні бої, серед розвалених житлових забудов, під безкінечними обстрілами КАБ і артилерії та й атаками дронів – неможливо. Коли пишуть про присутність в Покровську, пишуть про присутність підрозділів. Командири ж поряд. Але не в самому місті,

– пояснила вона.

Окрім Буданова, на околицях Покровська перебувають командувач корпусом і командири бригад.

Що відомо про спецоперацію ГУР у Покровську наразі?

За словами Юлії Кирієнко, висадка десанту ГУР у Покровськ справді була, але дещо раніше, ніж про це написали медіа.

Журналісти, які працюють на фронті, про це знали. Але мовчали задля вдалої операції. Хлопці зайшли. Утримують там дещо. Вступають у взаємодію. Вона справді важлива для якісної зачистки, оскільки підрозділів, залучених там, удосталь,

– підкреслила медійниця.

Джерела Reuters і BBC теж інформували про спецоперацію ГУР.

"Ця операція показує, як Україна бореться за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті після того, як цього місяця десятки російських військ прорвали його периметр. Захоплення Росією Покровська, важливого дорожнього та залізничного вузла, може дозволити їй просунутися далі в східну частину Донецької області, яку Росія прагне повністю окупувати", – ішлося у виданні.

Також у ЗМІ циркулюють різні непідтверджені відео. Одне нібито показують момент висадки десанту ГУР, інше фіксує проліт гелікоптерів, а третє буцімто демонструє знищення українських спецпризначенців.

1 листопада російське міноборони заявило, нібито групу з 11 українських десантників знищено. У ворожому відомстві сказали, що це відбулося в "Червоноармійську" – так до 2016 року називався Покровськ.

В ГУР спростували повідомлення росіян. Джерело Суспільного в розвідці підкреслило, що це чергова російська провокація і робота російської пропаганди. Стабілізаційні дії під керівництвом Буданова у визначеному районі Покровська тривають.

Джерела Reuters і BBC також говорять, що росіяни брешуть, а десант ГУР продовжує роботу.