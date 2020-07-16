Буде найкращим кандидатом у мери Києва, – Зеленський про Верещук
Партія "Слуга народу" провела праймеріз серед 5 кандидатів на посаду мера Києва. Зрештою за трьома критеріями з трьох перемогу здобула Ірина Верещук. Свою підтримку Верещук у майбутніх виборчих перегонах вже висловив Володимир Зеленський.
Після засідання президент, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія та переможниця праймеріз Ірина Верещук прокоментували перебіг голосування, пише 24 канал.
Важливо Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом в мери Києва
Я дійсно від себе симпатизую цьому вибору, симпатизую Ірині Верещук. Вона буде найкращим, найрозумнішим, найсимпатичнішим кандидатом у мери Києва,
– зазначив Зеленський.
Після цього вислову голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко застеріг президента від сексизму. Однак Зеленський віджартувався, що це не сексизм і подякував за пересторогу.
Ірина Верещук на словах президента про довіру і підтримку не змогла стримати сліз. Вона подякувала за підтримку і закликала вірити у перемогу.
Окрім того, вона вже запросила чинного мера столиці Віталія Кличка на дебати.
Голова фракції "слуг" у парламенті Давид Арахамія зазначив: був за Ірину Верещук від самого початку. Він також висловив впевненість, що саме вона зможе перемогти основного опонента "Слуг народу" – Віталія Кличка. Щоправда, у його аргументі можна відзначити ноту сексизму.
Точно знаю, що жінка-кандидат переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила – ми набагато впевненіші в ній, ніж опонент,
– відзначив Арахамія.
Як проголосували "Слуги народу":
- Ірина Верещук – 87 голосів;
- Олександр Дубінський – 41 голос;
- Микола Тищенко – 30 голосів;
- Дмитро Гурін – 15 голосів;
- Олександр Качура – 3 голоси.
Оцінка складалася з трьох балів:
- Перший бал – голосувала фракція: думка щодо роботи депутата,
- Другий бал – поточна соціологія,
- Третій – особистий бал від президента України.
Глава держави зі свого боку відзначив, що голосування партійців і соціологія були на користь Ірини Верещук. Тож Зеленський вже нічого не вирішував, а просто підтримав рішення партії. Він з полегкістю та іронією сказав, що у цій ситуації вже нічого не вирішував.
Що відомо про Ірину Верещук
- Нардепка колись була мером міста Рава-Руська, що на Львівщині.
- Раніше вже заявляла, що може брати участь у виборах мера Києва.
- Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що кандидатом на пост мера Києва від "слуг" може стати жінка. Однак імені не став розголошувати.