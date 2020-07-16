Партія "Слуга народу" провела праймеріз серед 5 кандидатів на посаду мера Києва. Зрештою за трьома критеріями з трьох перемогу здобула Ірина Верещук. Свою підтримку Верещук у майбутніх виборчих перегонах вже висловив Володимир Зеленський.

Після засідання президент, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія та переможниця праймеріз Ірина Верещук прокоментували перебіг голосування, пише 24 канал.

Важливо Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом в мери Києва

Я дійсно від себе симпатизую цьому вибору, симпатизую Ірині Верещук. Вона буде найкращим, найрозумнішим, найсимпатичнішим кандидатом у мери Києва,

– зазначив Зеленський.

Після цього вислову голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко застеріг президента від сексизму. Однак Зеленський віджартувався, що це не сексизм і подякував за пересторогу.

Ірина Верещук на словах президента про довіру і підтримку не змогла стримати сліз. Вона подякувала за підтримку і закликала вірити у перемогу.

Окрім того, вона вже запросила чинного мера столиці Віталія Кличка на дебати.

Голова фракції "слуг" у парламенті Давид Арахамія зазначив: був за Ірину Верещук від самого початку. Він також висловив впевненість, що саме вона зможе перемогти основного опонента "Слуг народу" – Віталія Кличка. Щоправда, у його аргументі можна відзначити ноту сексизму.

Точно знаю, що жінка-кандидат переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила – ми набагато впевненіші в ній, ніж опонент,

– відзначив Арахамія.

Як проголосували "Слуги народу":

Ірина Верещук – 87 голосів;

Олександр Дубінський – 41 голос;

Микола Тищенко – 30 голосів;

Дмитро Гурін – 15 голосів;

Олександр Качура – 3 голоси.

Оцінка складалася з трьох балів:

Перший бал – голосувала фракція: думка щодо роботи депутата,

Другий бал – поточна соціологія,

Третій – особистий бал від президента України.

Глава держави зі свого боку відзначив, що голосування партійців і соціологія були на користь Ірини Верещук. Тож Зеленський вже нічого не вирішував, а просто підтримав рішення партії. Він з полегкістю та іронією сказав, що у цій ситуації вже нічого не вирішував.

Що відомо про Ірину Верещук