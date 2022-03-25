Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що окупанти намагаються погіршити гуманітарну ситуацію на територіях, які поки зайняли.

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Дії Росії тільки збільшать спротив, – Арестович

Олексій Арестович зауважив, росіяни не розуміють, що всі спроби знущатися з простого народу, активістів, розганяти мітинги чи навіть оголошувати щось "російською територією" – лише збільшать спротив.

"Народ озвіріє так, що почне їх сачками ловити і вбивати. Я вже не кажу про міжнародне товариство, яке відреагує на нові спроби анексії. Всі їхні дії не спричинять нічого, крім збільшення міжнародного та внутрішнього спротиву", – сказав радник голови ОП.

Ми знаємо кого вкрали. Прошу надавати нам інформацію і ми будемо працювати на звільнення цих людей,

– заявив Олексій Арестович.

Зауважте, що росіяни продовжують жорстоку психологічну атаку на цивільних мешканців міст та селищ, де тимчасово осіли – організовують навіть викрадення дітей.

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