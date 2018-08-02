Будемо з клубом вигравати трофеї, – бразильський новачок "Динамо"

2 серпня ряди київського "Динамо" поповнилися гравцем "Сантоса" Вітором Буено.

Новачок "Динамо" поділився враженнями від трансферу до складу віце-чемпіона України.

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"Я дуже радий, що гратиму за київське Динамо. Виступати в Європі було моєю мрією. Я прийшов до великого клубу, клубу з історією. Вже бачив гру киян. Це дуже кваліфікована команда, з якою, упевнений, ми будемо вигравати трофеї.Перша ціль для мене – потрапити до основного раунду Ліги чемпіонів. Наразі це основна мета нашої команди", – сказав футболіст на офіційному сайті киян.

Нагадаємо, що Буено перейшов в "Динамо" на правах дворічної оренди. В рамках угоди "Динамо" відправило у "Сантос" півзахисника збірної Парагваю Дерліса Гонсалеса.

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