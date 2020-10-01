У будинку відомого британського хірурга Дерека Макмінна знайшли колекцію людських кісток. У лікарні, де працював Макмінн, знали про його незвичне хобі і всіляко допомагали хірургу.

Свою незвичну колекцію Макмінн почав збирати ще у 1990-х, повідомляє The Independent.

Зверніть увагу Тіло розклали по глечиках: в Ірані знайшли стародавнє поховання – оригінальне фото

Кістки хірург запозичував у своїх пацієнтів при протезуванні тазостегнових суглобів. Колеги допомагали горе-колекціонерові. Часто вони зберігали видалені під час операцій кістки, аж доки помічники Макмінна їх не забирали.

Реакція колег Макмінна

У 2019 році хірург розповів керівництву про своє незвичне хобі. Однак тоді справа не набула розголосу. У лікарні Макмінн називали "гусаком, який ніс золоті яйця і приносив величезний дохід", тому ніхто не хотів втратити фахівця такого рівня. Чоловік оперував відомих політиків, зірок шоу-бізу та спортсменів.

Макмінн стверджував, що вивчав кістки, аби зберегти ясність розуму.

Британська поліція вже почала розслідування. Хірурга підозрюють у порушенні закону про людські тканини.