В Ірані у провінції Кордестан археологи знайшли стародавнє поховання. Замість труни тіло загиблого поклали у два глиняні глечики.

Скелет знайшли в археологічній траншеї у сільській місцевості. Про це повідомляє Tehran Times.

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Іранські археологи вважають, що знайдений скелет належить до парфянської епохи (247 – 224 роки до нашої ери). Фахівці розповіли, що для парфянської культури поховання у глеках – звична справа. Трун у них не було.

Обстеживши знайдений скелет, археологи заявили: вочевидь, людина померла від травм.



Тіло лежало у двох глечиках / Фото Tehran Times

Поховання у глечиках в парфянську епоху

Зазвичай своїх померлих парфяни клали всередину господарського глека (одного або кількох), а згодом сам глек у горизонтальному положенні укладали в могильну камеру.

Що відомо про парфянську епоху