Тіло розклали по глечиках: в Ірані знайшли стародавнє поховання – оригінальне фото
В Ірані у провінції Кордестан археологи знайшли стародавнє поховання. Замість труни тіло загиблого поклали у два глиняні глечики.
Скелет знайшли в археологічній траншеї у сільській місцевості. Про це повідомляє Tehran Times.
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Іранські археологи вважають, що знайдений скелет належить до парфянської епохи (247 – 224 роки до нашої ери). Фахівці розповіли, що для парфянської культури поховання у глеках – звична справа. Трун у них не було.
Обстеживши знайдений скелет, археологи заявили: вочевидь, людина померла від травм.
Тіло лежало у двох глечиках / Фото Tehran Times
Поховання у глечиках в парфянську епоху
Зазвичай своїх померлих парфяни клали всередину господарського глека (одного або кількох), а згодом сам глек у горизонтальному положенні укладали в могильну камеру.
Що відомо про парфянську епоху
- Парфянську імперію ще називають Імперією Аршакидів.
- У час розквіту імперія простягалася від території сучасної Туреччини до Ірану.
- Імперія Аршакидів славилася неоднорідністю своєї культури, яку перейняла віж перської, елліністичної та регіональних культур.