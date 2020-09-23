На Житомирщині археологи віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Розкопки відбувалися на місці, де раніше знайшли Городницький скарб зі срібниками.

Що відомо про знайдене невідоме раніше місто Київської Русі

Про знахідку повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами вченого, знайдене місто часів Київської Русі "загубилось" просто в Городниці. І виключно професійний погляд археологів виокремив серед дерев та горбистої місцевості структуру достатньо великого міста.

А подальший огляд надав перші результати:

Стародавня Городниця мала дві лінії оборони – валів.

Давні фортифікатори створили ескарпи – спеціально підготовлені оборонні круті схили.

Серед перших матеріалів – невеликі фрагменти обпеченої глини, з притаманною формою для плінфи (цегли княжого часу).

Отже, перед нами – віднайдений град із складною фортифікацією та, очевидно, з залишками цегляної будови (скоріше за все церкви). Щирі вітання всім учасникам експедиції, мешканцям Городниці, та науковій спільноті! Від нині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років! З цим відкриттям привідкривається і сама історія скарбу,

– зауважив Алфьоров.

Також науковець повідомив, що невдовзі проведуть детальне обстеження граду та опублікують результати.

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