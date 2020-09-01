Неподалік від селища міського типу Городниця на Житомирщині, де 28 серпня рибалка випадково знайшов 32 монети часів Київської Русі, археологи виявили ще 6 срібників.

Відтепер "Городницький скарб" срібників налічує 38 монет. Про це 31 серпня заявили у Спілці археологів України.

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Ще 6 срібників археологи виявили на тому саму місці, де раніше рибалка знайшов скарб.



Срібник / Фото Спілки археологів України

Що буде зі скарбом далі

Коли науковці звершать досліджувати монети, скарб передадуть у спецсховище Житомирського краєзнавчого музею.

Рибалка, який знайшов монети, за законом має отримати 20% від вартості скарбу.

Що відомо про "Городницький скарб"