На Житомирщині знайшли другу частину "Городницького скарбу" часів Київської Русі: фото
Неподалік від селища міського типу Городниця на Житомирщині, де 28 серпня рибалка випадково знайшов 32 монети часів Київської Русі, археологи виявили ще 6 срібників.
Відтепер "Городницький скарб" срібників налічує 38 монет. Про це 31 серпня заявили у Спілці археологів України.
Зверніть увагу На Житомирщині археологи знайшли скарби часів Київської Русі: вражаючі фото
Ще 6 срібників археологи виявили на тому саму місці, де раніше рибалка знайшов скарб.
Срібник / Фото Спілки археологів України
Що буде зі скарбом далі
- Коли науковці звершать досліджувати монети, скарб передадуть у спецсховище Житомирського краєзнавчого музею.
- Рибалка, який знайшов монети, за законом має отримати 20% від вартості скарбу.
Що відомо про "Городницький скарб"
- У серпні 2020 року рибалка на Житомирщині вирішив накопати собі піску, однак натрапив на скарб.
- 32 срібники походять з часів Київської Русі. Княжі знаки на реверсі монет (тризуб і двозуб) свідчать, що скарб викарбували за правління князів Володимира (980 – 1015-ті роки) і Святополка Ярополковича (1015 – 1019-ті роки).
- Востаннє таку кількість давньоруських монет знаходили ще у 1876 році.