У селищі Городниці, що на Житомирщині, археологи знайшли 32 монети князів Володимира Великого та Святополка Окаянного. Це перші монети Русі-України й датуються вони 1000 – 1019 роками.

Археологи заявили, що не знаходили монети у такій кількості вже майже 150 років. Про це повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров у фейсбуці.

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Що відомо про скарби

32 срібники князів Володимира Великого та Святополка Окаянного є унікальними монетами. На них зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка. Алфьоров розповів, що монети знайшли за "абсолютно побутових обставин". Наразі триває передача монет державі.

Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водночас, монети не мають загубитись "на калідорах", а бути передані до музею. З вашої ласки, називаю цей скарб для історії та науки "Городницьким скарбом",

– написав Алфьоров.

Востаннє старовинні монети у таких кількостях в Україні знаходили ще у 1876 році під час будівельних робіт на Вознесенському узвозі у Києві, тоді знайшли 120 монет.

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Всього до цієї знахідки було відомо про існування приблизно 400 монет часів Володимира Великого, Святополка Окаянного і Ярослава Мудрого.