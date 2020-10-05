Будинок з українськими заробітчанами спалахнув у Польщі: є жертва
У ніч на 5 жовтня в домі українських заробітчан неподалік від Варшави спалахнула пожежа. На місці трагедії поліцейські знайшли обпалене тіло жінки.
Пожежа сталася у селі Ґурашка Отвоцького повіту. Про це повідомляє Polsat News.
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Понад 20 заробітчан із України мешкали у приміщенні колишньої теплиці, яке тимчасово переобладнали під житлові приміщення. В імпровізованому домі не було навіть вікон. Будівлю утеплювали мінеральною ватою.
Що відомо про пожежу
- Пожежники прибули гасити пожежу приблизно опівночі.
- Налякані заробітчани до того часу встигли вибігти з охопленого вогнем приміщення.
- Роботі рятувальників перешкоджали крихкі конструкції будівлі. У будь-який момент стіни могли обвалитися, поховавши під собою пожежників.
- Пожежу гасили 30 пожежників. Також на місці трагедії чергували 5 "швидких".
Що відомо про жертву
Коли полум'я вдалося загасити, в одній із кімнат пожежники знайшли обвуглене тіло жінки.
За даними польських ЗМІ, у пожежі загинула молода українська заробітчанка. Інформації про постраждалих наразі немає.
Трагедії українських заробітчан у Польщі:
- У липні 2020 року неподалік Любліна вбили 26-річну українку, яка приїхала до Польщі на заробітки.
- Нещодавно 42-річний поляк підпалив хостел з українськими заробітчанами у місті Погожице. На щастя, обійшлося без жертв.
- Окрім того, тіло українського заробітчанина Василя Чернея знайшли неподалік від міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві. Коли Чернею стало погано, його працедавиця заборонила викликати швидку і натомість відвезла чоловіка у ліс.