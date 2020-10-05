У ніч на 5 жовтня в домі українських заробітчан неподалік від Варшави спалахнула пожежа. На місці трагедії поліцейські знайшли обпалене тіло жінки.

Пожежа сталася у селі Ґурашка Отвоцького повіту. Про це повідомляє Polsat News.

Зверніть увагу Чоловік підпалив власну квартиру в Києві: спалахнула серйозна пожежа – його дитина загинула

Понад 20 заробітчан із України мешкали у приміщенні колишньої теплиці, яке тимчасово переобладнали під житлові приміщення. В імпровізованому домі не було навіть вікон. Будівлю утеплювали мінеральною ватою.

Що відомо про пожежу

Пожежники прибули гасити пожежу приблизно опівночі.

Налякані заробітчани до того часу встигли вибігти з охопленого вогнем приміщення.

Роботі рятувальників перешкоджали крихкі конструкції будівлі. У будь-який момент стіни могли обвалитися, поховавши під собою пожежників.

Пожежу гасили 30 пожежників. Також на місці трагедії чергували 5 "швидких".

Що відомо про жертву

Коли полум'я вдалося загасити, в одній із кімнат пожежники знайшли обвуглене тіло жінки.

За даними польських ЗМІ, у пожежі загинула молода українська заробітчанка. Інформації про постраждалих наразі немає.

Трагедії українських заробітчан у Польщі: