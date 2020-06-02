В Австрії будинок, в якому народився Адольф Гітлер, перебудують у поліцейську дільницю. Чиновники сподіваються, що це зменшить наплив шанувальників диктатора до місця його народження.

Будинок, де народився Гітлер, стане відділком поліції

Австрійська влада представила план перебудови будинку, в якому народився Гітлер, у поліцейську дільницю, інформує AP.

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Програма реконструкції випередила 11 конкурентів та перемогла у тендері, організованому МВС Австрії. Будівлю планують переобладнати до кінця 2022 року. Витратять на це приблизно 5 мільйонів євро.

Мова йде про будинок у місті Браунау-ам-Інн у федеральній землі Верхня Австрія. Саме там Гітлер провів перші три роки свого життя.

Місцева влада сподівається, що перебудова дозволить знизити привабливість будинку для прихильників диктатора.

Власниця будинку не хотіла продавати його державі

Протягом довгого часу йшла юридична боротьба з власницею будинку. Жінка неодноразово відмовлялася продавати споруду державі.

У 2017 році конституційний суд Австрії постановив, що уряд має право конфіскувати будівлю після того, як власниця відмовилася її продавати.

До слова, починаючи з 1972 року, МВС Австрії платило за оренду будівлі 5 тисяч євро кожного місяця у міську раду Браунау-ам-Інн.

У різні роки у будинку були бібліотека, центр для людей з обмеженими можливостями. А з 2011 року будівля не використовується. Однак влада Австрії всі ці роки продовжувала оплачувати щомісячну оренду.