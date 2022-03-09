Зловмисники вдають із себе благодійників та нібито збирають гроші на армію, допомогу переселенцям чи дітям. Однак громадян закликають бути обережними.
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Після початку віфни в Україні багато людей почали займатися волонтерство, а низка організацій запустила збір коштів на ті чи інші потреби, Однак, на жаль, є серед нас ті, хто наживається на війні,
Джерело:Кіберполіція
Зловмисники вдають із себе благодійників та нібито збирають гроші на армію, допомогу переселенцям чи дітям. Однак громадян закликають бути обережними.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Доповнюємо новину….