На кордоні України з Румунією прикордонники намагалися зупинити позашляховик. Правоохоронці навіть стріляли в автомобіль, однак затримати водія та пасажирів їм таки не вдалося.

Деталі інциденту

Поблизу села Фальків Чернівецької області прикордонники виявили позашляхових біля загороджувального паркану. Водій на вимогу правоохоронців не зупинився, а навпаки рушив прямо на них. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Прикордонники почали пострілами зупиняти позашляховик.

Невгомонний зловмисник продовжив рух своїм позашляховиком, однак невдовзі зупинився, а з транспортного засобу вискочили кілька осіб, які вдалися до втечі,

– повідомили прикордонники.

Що перевозили контрабандисти

Правоохоронці обстежили автомобіль. Виявилося, що він вщент заповнений коробками з сигаретами. Наразі контрабантистів розшукують.

Додамо, що напередодні на кордоні України з Румунією у Чернівецькій області прикордонники зупинили позашляховик, у якому було 15 тисяч пачок сигарет. Крім того, правоохоронці знайшли схованку за 500 метрів від кордону. 17,5 тисячі пачок сигарет лежали у пакунках, приховані під гіллям дерев. Загальна вартість усіх вилучених сигарет становила 1,5 мільйона гривень.