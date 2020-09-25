Прикордонники Чернівецького загону знайшли схованку з тютюновими виробами. Згодом вони зупинили позашляховик, в якому виявили 15 тисяч пачок сигарет. За підрахунками прикордонників, загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить приблизно 1,5 мільйона гривень.

У першому випадку прикордонники знайшли схованку за 500 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомляє Держприкордонслужба у фейсбуці.

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Що відомо про тютюнову контрабанду

У схованці неподалік румунського кордону знайшли 17 500 пачок. Вони лежали у пакунках, приховані під гіллям дерев.

В іншому випадку правоохоронці відділу "Селятин" зупинили позашляховик марки Mitsubishi Pajero української реєстрації. Під час огляду салону авто виявлено ящики з 15 тисячами пачок сигарет.

За попередньою оцінкою, в обох випадках сума контрабанди склала приблизно 1,5 мільйона гривень. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення. В обох випадках сигарети вилучено, їх буде передано відповідним органам,

– зазначили у Держприкордонслужбі.