На західному кордоні України 24 вересня 2020 року утворилися великі черги з вантажівок. Сотні транспортних засобів стоять у чергах поруч з Угорщиною та Словаччиною.

Перед пунктами пропуску "Ужгород" та "Тиса" в Закарпатській області на виїзд з України чекають понад 200 вантажівок. Про це повідомила пресслужба Державна прикордонна служба України.

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Крім цього ще понад 200 мікроавтобусів та легкових автомобілів очікують на пропуск у пункті "Лужанка".

"На ситуацію впливає рішення угорської сторони про заборону в’їзду для багатьох категорій іноземців, але зберігається транзитний проїзд для українців, який дозволяється лише через пункти пропуску "Лужанка" і "Тиса", – пояснили в ДПСУ.



Черга з вантажівок на кордоні / Фото Державна прикордонна служба України

Питання максимального впливу на ситуацію Голова ДПСУ також обговорив з Міністром закордонних справ України, з яким зустрівся в пункті пропуску "Ужгород".

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Зі свого боку Дмитро Кулеба зазначив, що під час зустрічей у Словаччині обговорить питання з виникненням черг на кордоні та пропонуватиме віднайти спільні оптимальні рішення для стабілізації ситуації.

Дивіться відео Державної прикордонної служби України: