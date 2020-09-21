Прикордонник порівняв військових зі свинями: Дейнеко заявив, що він "глибоко обурений"
Прикордонник Ігор Шарун порівняв українських військових зі свинями. Голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко вже відреагував на цей інцидент та зазначив, що "глибоко обурений ситуацією".
На своїй сторінці у фейсбук він зауважив, що йому важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників.
Про що йдеться Військовий ДПСУ порівняв українську армію зі свинями: деталі скандалу
Дейнеко заявив, що як керівник відомства вважає цей вчинок ганебним і він не дозволить "паплюжити честь і гідність воїнів". Він закликав своїх підлеглих зважати на свої дії. Це стосується і використання соціальних мереж.
"День і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил", – написав Дейнеко.
Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки,
– заявив голова Держприкордонслужби.
За словами Дейнеки, вже призначено службове розслідування щодо цього інциденту. Він запевнив, що військовослужбовець понесе сувору відповідальність.
Прикордонник образив українських військових: що відомо
- Йдеться про скандал за участі українського прикордонника з Волині Ігоря Шаруна. Він у соціальних мережах опублікував відео, де порівнює Збройні сили України зі свинями.
- Інші користувачі одразу розкритикували такі дії прикордонника. Коли скандал набув значного розголосу, чоловік скандальне відео видалив.
- Згодом Ігор Шарун вибачився за свій вчинок та назвав його необдуманим. Прикордонник опублікував своє вибачення на фейсбук-сторінці.
- Наразі в Державній прикордонній службі призначили службове розслідування.