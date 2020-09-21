Прикордонник Ігор Шарун порівняв українських військових зі свинями. Голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко вже відреагував на цей інцидент та зазначив, що "глибоко обурений ситуацією".

На своїй сторінці у фейсбук він зауважив, що йому важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників.

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Дейнеко заявив, що як керівник відомства вважає цей вчинок ганебним і він не дозволить "паплюжити честь і гідність воїнів". Він закликав своїх підлеглих зважати на свої дії. Це стосується і використання соціальних мереж.

"День і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил", – написав Дейнеко.

Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки,

– заявив голова Держприкордонслужби.

За словами Дейнеки, вже призначено службове розслідування щодо цього інциденту. Він запевнив, що військовослужбовець понесе сувору відповідальність.

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