Прикордонник з Волині Ігор Шарун, який порівнював Збройні сили України зі свинями, вибачився перед українськими захисниками. Це сталося після гучного розголосу та скандалу, який трапився напередодні.

Свої вибачення український прикордонник написав на своїй фейсбук-сторінці. Він назвав свій вчинок необдуманим і ганебним.

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За його словами, він проходить військову службу в лавах Держприкордонслужби. А тому, мовляв, йому вдвічі соромно за цей вчинок.

Я прошу вибачення у всіх захисників України! Жодних думок про будь-яке насміхання над армією України я не мав та не маю,

– запевнив Шарун.

Що відомо про скандал в ДПСУ

Український прикордонник з Волині Ігор Шарун у соцмережах виклав скандальне відео, де порівняв Збройні сили України зі свинями.

Першим про скандальні публікації Ігоря Шаруна розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан. ВІн звернувся до самого автора, який родом зі Львівщини, але проходить службу в ДПСУ на Волині. У відповідь на прохання видалити відео, Шарун відповів грубою "відмовою".

В результаті він таки видалив відео, але лише коли його попередили, що особисті дані, які є у вільному доступі, будуть оприлюднені.



Військовий Держприкордонслужби порівняв ЗСУ зі свинями / Фото Анатолія Штефана

Як відреагували в Держприкордонслужбі