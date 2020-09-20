Український прикордонник з Волині Ігор Шарун у соціальних мережах нарвався на критику відео, де він порівнює Збройні сили України зі свинями. Та коли скандал набув публічної площини, чоловік скандальне відео видалив, а тепер його, ймовірно, очікують проблеми на роботі.

Першим про скандальні публікації Ігоря Шаруна розповів полковник Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму фейсбуці.

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У мережі ТікТок, випадково натрапив на відео проти ЗСУ, яке набрало 119 тисяч переглядів, близько 5 тисяч лайків і 570 поширень. На відео автор порівнює воїнів ЗСУ зі свинями й віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою,

– розповів "Штірліц".

Через це офіцер звернувся до самого автора – Ігоря Шаруна, який родом зі Львівщини, але проходить службу в ДПСУ у Волинській області. У відповідь на коментар з проханням видалити відео, чоловік відповів грубою "відмовою".

Вирішив видалити відео "герой дня", лише коли його попередили, що особисті дані, які є у вільному доступі, будуть оприлюднені. Ба більше, Ігор Шарун навіть видалив акаунт, на якому публікував скандальне відео.



Військовий Держприкордонслужби порівняв ЗСУ зі свинями / Фото Анатолія Штефана

"Ігорю Шатуну пропоную записати офіційне відеозвернення з вибаченнями перед воїнами ЗС України за свої дії та свідоме розповсюдження дискредитаційних матеріалів щодо українського війська й підігрівання російській пропаганді на 7 році війни", – наголосив "Штефан".



Прикордонник Ігор Шарун / Скриншот з його соцмереж



Ігор Шарун, який порівнював ЗСУ зі свинями / Скриншот з соцмереж

Реакція Держприкордонслужби

У Державній прикордонній службі наголосили, що їхні воїни також входять у склад Операції Об'єднаних сил і разом з іншими військовими захищають Україну на Сході. Відтак ДПСУ засуджують будь-які дії проти захисників України.

Ми негайно здійснили перевірку викладених фактів. Встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем й ім'ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві,

– зазначили прикордонники.

Наразі в Державній прикордонній службі призначили службове розслідування, яка має на меті вивчення всіх обставин цього інциденту. Вже за його результатами будуть схвалювати відповідні рішення.