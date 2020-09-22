На кордоні з Молдовою спіймали хасидів-нелегалів: їх депортують і заборонять в'їзд на 5 років
На Одещині прикордонники спільно з поліцією затримали 11 паломників-хасидів. Вони намагалися перетнути кордон з Молдовою в обхід контрольно-пропускних пунктів.
На перехресті доріг прикордонники натрапили на мікроавтобус "Мерседес Спринтер". Ним 35-річний громадянин України перевозив хасидів, які не мали при собі документів. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
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Як хасиди намагалися потрапити в Україну та що їм загрожує
- Іноземці їхали з Умані після завершення святкування Рош га-Шана. Згідно з документами, які знайшли прикордонники, перетнути кордон в обхід встановленим КПВВ намагалися 10 громадян Ізраїлю і один громадянин Франції.
- Своє перебування у прикордонні іноземці намагалися пояснити тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи начебто залишили в готелі в Умані, де вони проживали.
- Через порушення їм заборонять в’їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть додому.
Дивіться відео затримання хасидів біля кордону з Молдовою:
Паломництво хасидів в Умані: що відомо
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року. В Умані похований раббі Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму. Хасиди вірять: якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.
- Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
- Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки зуміли в'їхати в Україну.