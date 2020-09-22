На Одещині прикордонники спільно з поліцією затримали 11 паломників-хасидів. Вони намагалися перетнути кордон з Молдовою в обхід контрольно-пропускних пунктів.

На перехресті доріг прикордонники натрапили на мікроавтобус "Мерседес Спринтер". Ним 35-річний громадянин України перевозив хасидів, які не мали при собі документів. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби. До теми Хасиди поїхали – робота відновилась: Нові Яриловичі на кордоні з Білоруссю знову працюють Як хасиди намагалися потрапити в Україну та що їм загрожує Іноземці їхали з Умані після завершення святкування Рош га-Шана. Згідно з документами, які знайшли прикордонники, перетнути кордон в обхід встановленим КПВВ намагалися 10 громадян Ізраїлю і один громадянин Франції.

Своє перебування у прикордонні іноземці намагалися пояснити тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи начебто залишили в готелі в Умані, де вони проживали.

Через порушення їм заборонять в’їзд на територію України терміном на п'ять років і примусово повернуть додому. Дивіться відео затримання хасидів біля кордону з Молдовою: Паломництво хасидів в Умані: що відомо Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року. В Умані похований раббі Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму. Хасиди вірять: якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.

Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.

Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.

Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки зуміли в'їхати в Україну.