Пункт пропуску Нові Яриловичі, що на українсько-білоруському кордоні, знову працює у звичайному режимі. Раніше рух тут був заблокований через паломників-хасидів, які намагались прорватись в Україну.

Через закриття Нових Ярилович на кордоні були черги

Про відновлення роботи Нових Ярилович, що у Чернігівській області, повідомили у Державній митній службі. Тут введені раніше обмеження на рух пояснили поширенням коронавірусу.

Тим часом Затор на українсько-білоруському кордоні: вантажівки – досі у довгій черзі

Митники нагадали, що через зупинку роботу Нових Ярилович ускладнилась ситуація в іншому пункту – Виступовичі. Тут утворилась черга з сотень вантажівок, автомобільний рух значно ускладнено.

У черзі на в'їзд до України на даний момент перебувають близько 550 транспортних засобів, на виїзд – 250,

– повідомила Державна митна служба.

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