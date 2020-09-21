Хасиди поїхали – робота відновилась: Нові Яриловичі на кордоні з Білоруссю знову працюють
Пункт пропуску Нові Яриловичі, що на українсько-білоруському кордоні, знову працює у звичайному режимі. Раніше рух тут був заблокований через паломників-хасидів, які намагались прорватись в Україну.
Через закриття Нових Ярилович на кордоні були черги
Про відновлення роботи Нових Ярилович, що у Чернігівській області, повідомили у Державній митній службі. Тут введені раніше обмеження на рух пояснили поширенням коронавірусу.
Тим часом Затор на українсько-білоруському кордоні: вантажівки – досі у довгій черзі
Митники нагадали, що через зупинку роботу Нових Ярилович ускладнилась ситуація в іншому пункту – Виступовичі. Тут утворилась черга з сотень вантажівок, автомобільний рух значно ускладнено.
У черзі на в'їзд до України на даний момент перебувають близько 550 транспортних засобів, на виїзд – 250,
– повідомила Державна митна служба.
Головне про ситуацію з хасидами на кордоні
- У Нові Яриловичі більше ніж тисяча хасидів прибули після обіду 14 вересня. Вони хотіли потрапити до Умані на святкування Рош га-Шана.
- Українські прикордонники не впускали їх в країну, адже Україна закрила кордони для іноземців до 28 вересня.
- З представниками паломників зустрівся навіть голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко
- Лише 18 вересня хасиди таки залишили кордон.
- Паломники вирушили відзначати Рош га-Шана у Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі.