Черги на кордоні з Білоруссю: стоять сотні вантажівок
На українсько-білоруському кордоні, а саме на пункті пропуску "Виступовичі", утворилася величезна черга із вантажівок та машин. Сьогодні, 20 вересня, у черзі на в'їзд в Україну перебуває приблизно 600 транспортних засобів, на виїзд – 300.
Про це повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці Київської митниці. І додали, що за останню добу співробітники митниці пропустили на 101 вантажівку з товарами менше, ніж за попередню.
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Через велику кількість габаритного транспорту, утворились перешкоди для пропуску бітумовозів в зону митного контролю.
"Через обмежений термін придатності бітуму, Київська митниця доклала особливих зусиль, аби перевезення бітуму відбувалося без затримок. Але від опівночі 20 вересня митники змогли оформити лише 6 бітумовозів", – зазначили в митниці.
Щоб хоч трохи врегулювати ситуацію у "Виступовичах", туди виїхало керівництво Київської митниці. А також відправили у пункт пропуску додаткових співробітників.
Сталося це через те, що закрили пункт пропуск "Нові Яриловичі" на іншій ділянці кордону. Тоді декілька сотень хасидів-паломників пробували потрапити в Україну попри закриття кордону.
Зазначимо, за добу на пункті "Виступовичі" можуть пропускати лише 120 транспортних засобів в обох напрямках на добу.