На українсько-білоруському кордоні, а саме на пункті пропуску "Виступовичі", утворилася величезна черга із вантажівок та машин. Сьогодні, 20 вересня, у черзі на в'їзд в Україну перебуває приблизно 600 транспортних засобів, на виїзд – 300.

Про це повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці Київської митниці. І додали, що за останню добу співробітники митниці пропустили на 101 вантажівку з товарами менше, ніж за попередню.

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Через велику кількість габаритного транспорту, утворились перешкоди для пропуску бітумовозів в зону митного контролю.

Довідка. Бітумовоз – це сучасний напівпричіп, який дозволяє перевозити небезпечні вантажі у рідкій формі. Мова йде про нафту, нагрітий бітум, мазут.

"Через обмежений термін придатності бітуму, Київська митниця доклала особливих зусиль, аби перевезення бітуму відбувалося без затримок. Але від опівночі 20 вересня митники змогли оформити лише 6 бітумовозів", – зазначили в митниці.

Щоб хоч трохи врегулювати ситуацію у "Виступовичах", туди виїхало керівництво Київської митниці. А також відправили у пункт пропуску додаткових співробітників.

Яка причина заторів у "Виступовичах"?

Сталося це через те, що закрили пункт пропуск "Нові Яриловичі" на іншій ділянці кордону. Тоді декілька сотень хасидів-паломників пробували потрапити в Україну попри закриття кордону.

Зазначимо, за добу на пункті "Виступовичі" можуть пропускати лише 120 транспортних засобів в обох напрямках на добу.