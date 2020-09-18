Ситуація на кордоні України з Білоруссю 18 вересня не змінилась. Хоча раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.

Українські прикордонники працюють у посиленому режимі ще від серпня. Про це розповів прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє "РБК-Україна".

До речі Кордони Білорусі із Польщею та Литвою поки не закрили

Демченко зауважив, коли в Білорусі розпочались протести, до кордону скерували додаткові сили. Усе, аби уникнути провокацій.

З моменту нестабільної ситуації в Білорусі всі підрозділи перебувають в посиленому режимі. Нічого не змінилося,

– наголосив прессекретар.

Що відомо про посилення та закриття кордонів Білорусі