Яка ситуація на кордоні України з Білоруссю після заяви Лукашенка
Ситуація на кордоні України з Білоруссю 18 вересня не змінилась. Хоча раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.
Українські прикордонники працюють у посиленому режимі ще від серпня. Про це розповів прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє "РБК-Україна".
До речі Кордони Білорусі із Польщею та Литвою поки не закрили
Демченко зауважив, коли в Білорусі розпочались протести, до кордону скерували додаткові сили. Усе, аби уникнути провокацій.
З моменту нестабільної ситуації в Білорусі всі підрозділи перебувають в посиленому режимі. Нічого не змінилося,
– наголосив прессекретар.
Що відомо про посилення та закриття кордонів Білорусі
- 17 вересня Лукашенко заявив, що Білорусь закриє кордони з Литвою та Польщею, а з Україною – посилить. Президент переконував, що вимушений зробити такі дії. Також Лукашенко планує "відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю".
- У Литві наголосили, що Лукашенко шукає уявні загрози для Білорусі там, де їх немає.
- Попри заяву Лукашенка, кордони з Польщею та Литвою станом на 18 вересня не закрили. Усі пункти пропуску із Заходом працюють у звичному режимі. Однак Білорусь посилила охорону держкордону.