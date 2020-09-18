Хасиди-паломники 18 вересня залишили територію біля пункту пропуску "Нові Яриловичі". Однак на місці, де вони перебували від початку тижня, величезні купи сміття.

Станом на 16:00 18 вересня хасиди повністю звільнили територію білорусько-українського кордону, про це повідомив у фейсбуці заступник глави МВС України Антон Геращенко.

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За його словами, паломники попрямували відзначати Рош га-Шана у Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі. Однак залишили дещо після себе.

Дежприкордонслужба опублікувала декілька фото того, як виглядає територія, де від початку тижня перебували хасиди.

На знімках помітно, що все навколо у смітті. Просто на дорозі валяються порожні пляшки з-під води, одноразові пакети, навіть покривала.

Що хасиди залишили на білорусько-українському кордоні / Фото Держприкордонслужби

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Важливо! Прибуття великої кількості хасидів розпочалось після обіду 14 вересня. З представниками паломників зустрівся навіть голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він і розповідав про закриття кордонів для іноземців.

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