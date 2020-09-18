Усе навколо у смітті: що залишилося після хасидів на білорусько-українському кордоні – фото
Хасиди-паломники 18 вересня залишили територію біля пункту пропуску "Нові Яриловичі". Однак на місці, де вони перебували від початку тижня, величезні купи сміття.
Станом на 16:00 18 вересня хасиди повністю звільнили територію білорусько-українського кордону, про це повідомив у фейсбуці заступник глави МВС України Антон Геращенко.
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За його словами, паломники попрямували відзначати Рош га-Шана у Гомель, Пінськ та інші населені пункти Білорусі. Однак залишили дещо після себе.
Дежприкордонслужба опублікувала декілька фото того, як виглядає територія, де від початку тижня перебували хасиди.
На знімках помітно, що все навколо у смітті. Просто на дорозі валяються порожні пляшки з-під води, одноразові пакети, навіть покривала.
Що хасиди залишили на білорусько-українському кордоні / Фото Держприкордонслужби
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Хасиди в Умані: коротко
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року. В Умані похований раббі Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму. Хасиди вірять: якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.
- Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
- Попри обмеження та заборони, хасиди таки їхали в Україну.