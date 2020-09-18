У 4 хасидів, які перебувають у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, виявили коронавірус. Проте хворі відмовились від госпіталізації.

Інфіковані коронавірусом хасиди залишаються на кордоні. Про це розповіла голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра, інформує "Суспільне". До теми Кулеба про хасидів: Українське законодавство мають поважати всі Вночі 17 вересня представники Червоного Хреста передали хасидам 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води. За словами Мудрої, саме такої кількості потребували хасиди. Крім цього, паломники отримали 4 тисячі пакетів їжі від єврейської громади Умані. Мудра розповіла, що євреї співали і танцювали, коли отримали передачу. Зверніть увагу! Уряд заборонив іноземцям в'їзд до України через погіршення ситуації з COVID-19. Заборона діє з 28 серпня по 28 вересня. Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо Щороку до України приїжджають тисячі хасидів для святкування Рош га-шана (єврейського Нового року – 24 канал). В Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман. Тож паломники вірять: якщо зустріти Рош га-Шана біля могили Нахмана, рік буде щасливим.

Попри заборону в'їзду, хасиди намагались потрапити в Україну через кордон з Білоруссю. Наразі у пунктах пропуску залишаються близько тисячі паломників.

З євреями вже розмовляв голова ДПСУ Сергій Дайнеко. Він намагався роз'яснити хасидам, чому вони не можуть в'їхати в Україну. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав хасидів поважати українське законодавство.