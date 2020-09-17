Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з хасидами-поломниками на кордоні з Білоруссю. За його словами, кризова ситуація виникла лише на одному пункті пропуску.

Однак він вважає, що законодавство України повинні поважати всі, не залежно від громадянства, віросповідання або приналежності до тої чи іншої культурної течії. Про це він сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, в жодному пункті пропуску не повторилась така ситуація, як в "Нових Яриловичах".

Навіть більше, деякі іноземні громадяни прибували на кордон, бачили, що не можуть в'їхати в Україну, розверталися і їхали назад. Усе було спокійно і цивілізовано,

– зазначив Кулеба.

Окрім цього, МЗС України веде перемовини з Білоруссю та Ізраїлем, аби мінімізувати будь-які непорозуміння у цьому питанні.

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