Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в багато сфер життя, зокрема й духовну. Так, наприклад, багато хасидів-паломників не можуть потрапити в Умань через особливі умови особливого періоду. Ми розповімо вам останні новини про цьогорічне паломництво хасидів.

Коротко про те, яка ситуація в Умані, де розташована могила цадика Нахмана з Бреслава, і на кордоні Білоруссю, розповідає 24 канал.

До слова Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо

Ситуація в Умані

До Умані задля паломництва приїхали щонайменше тисяча хасидів. Частина з них прибули в Україну ще до запровадження заборони уряду на в'їзд іноземців.

Понад 500 хасидів вдалися до хитрощів. Вони при в'їзді вказали, що Україну використовують лише для транзиту, що не заборонено урядом. Втім залишилися тут на довше. Загалом влада очікувала до 3 тисяч хасидів.

Для забезпечення правопорядку на вулицях міста Умані працюватимуть понад 560 поліцейських. Вони приїхали сюди з 20 різних областей України.

Сюди увійшли як співробітники превентивної комунікації, так і поліцейські-автоматники. Їхнє ключове завдання – забезпечення правопорядку в місцях скупчення паломників.

В Умань приїхали понад пів тисячі поліцейських: дивіться фото

Інциденти за участі хасидів:

Хасиди на кордоні Білорусі й України

Понад тисяча паломників застрягли на білорусько-українському кордоні. Вони не покидають спроб потрапити на територію України, аби взяти участь у цьогорічному паломництві.

Для забезпечення правопорядку на кордоні працюють десятки працівників Держприкордонслужби. Представники волонтерських і релігійних організацій підтримують паломників їжею і водою.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: дивіться відео

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що паломників буквально обдурили. Їх виманили в Білорусь, пообіцявши, що звідти вони зможуть потрапити в Україну.

Ці люди скоїли, на мою думку, правопорушення відносно тих людей, яких фактично обманули й виманили в Білорусь. У нас немає підстав пропускати цих громадян в Україну. Є законодавство, яке забороняє такі дії,

– наголосив Антон Геращенко.



Ситуація на кордоні з Білоруссю / Фото ДПСУ