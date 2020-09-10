В Умані група хасидів напередодні влаштувала погром через карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана. У МВС заявили, що двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю депортували. А Об’єднана єврейська громада засудила таку поведінку паломників та висловила сподівання, що винних покарають.

Хасиди влаштували погром: як все було

Напередодні брацлавські хасиди розкидали карантинні огорожі поблизу могили рабина Нахмана в Умані. Їх встановили там, аби відвідувачі могли дотримувати соціальної дистанції, повідомляє 24 канал.

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Як відреагували у МВС України

Найбільш агресивних громадян Ізраїлю депортували, написав у фейсбуці заступник глави МВС Антон Геращенко.

Національна поліція та Міграційна служба вирішили вигнати двох найбільш агресивних ізраїльських громадян з України,

– зазначив Геращенко.

Та додав, якщо така поведінка зі сторони хасидів повторюватиметься, будуть нові депортації.



Після інциденту двох хасидів депортували / Фото з фейсбуку Антона Геращенка



Через агресивну поведінку в Умані вони не можуть залишатися в Україні Фото з фейсбуку Антона Геращенка

Що кажуть в Об’єднаній єврейській громаді України

Там також розкритикували поведінку хасидів на могилі Нахмана в Умані.

ОЄОУ засуджує таку поведінку і публічно звертається до Фонду імені рабі Нахмана, який офіційно представляє інтереси брацлавських хасидів в Україні, з проханням надати інформацію про те, які заходи вжили щодо цих паломників,

– йдеться у повідомленні.

В Об’єднаній єврейській громаді сподіваються, що порушників покарають і не пустять до комплексу Нахмана, аби показати, наскільки неприпустимою є така поведінка.

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