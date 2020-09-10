Погром в Умані: хасидів-порушників депортували, єврейська громада засудила їхні дії
В Умані група хасидів напередодні влаштувала погром через карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана. У МВС заявили, що двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю депортували. А Об’єднана єврейська громада засудила таку поведінку паломників та висловила сподівання, що винних покарають.
Хасиди влаштували погром: як все було
Напередодні брацлавські хасиди розкидали карантинні огорожі поблизу могили рабина Нахмана в Умані. Їх встановили там, аби відвідувачі могли дотримувати соціальної дистанції, повідомляє 24 канал.
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Як відреагували у МВС України
Найбільш агресивних громадян Ізраїлю депортували, написав у фейсбуці заступник глави МВС Антон Геращенко.
Національна поліція та Міграційна служба вирішили вигнати двох найбільш агресивних ізраїльських громадян з України,
– зазначив Геращенко.
Та додав, якщо така поведінка зі сторони хасидів повторюватиметься, будуть нові депортації.
Після інциденту двох хасидів депортували / Фото з фейсбуку Антона Геращенка
Через агресивну поведінку в Умані вони не можуть залишатися в Україні Фото з фейсбуку Антона Геращенка
Що кажуть в Об’єднаній єврейській громаді України
Там також розкритикували поведінку хасидів на могилі Нахмана в Умані.
ОЄОУ засуджує таку поведінку і публічно звертається до Фонду імені рабі Нахмана, який офіційно представляє інтереси брацлавських хасидів в Україні, з проханням надати інформацію про те, які заходи вжили щодо цих паломників,
– йдеться у повідомленні.
В Об’єднаній єврейській громаді сподіваються, що порушників покарають і не пустять до комплексу Нахмана, аби показати, наскільки неприпустимою є така поведінка.
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Хасиди в Умані під час карантину: що треба знати
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Раніше влада України та Ізраїлю в спільному зверненні попросили їх відмовитися від цьогорічної поїздки в Умань.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.
- Водночас в Україну вже прибули понад 500 хасидів. Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на два дні, однак залишились на довший час.
- Раніше місцева влада Умані на чолі з мером погрожувала встановити блокпости на в'їзді в місто. Натомість єврейська громада зафіксувала декілька випадків побиття хасидів місцевими жителями.
- Президент України Володимир Зеленський різко засудив напади на хасидів в Умані та прояви антисемітизму.