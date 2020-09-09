За даними міграційної служби, на території Умані перебувають 1200 паломників-хасидів. Вони прибули на святкування Рош га-Шана, яке відбудеться з вечора 18 до 21 вересня. За словами мера Умані Олександра Цебрія, жителі міста налякані приїздом хасидів-паломників. Зокрема, тому що наразі COVID-19 вже виявили у 8 прибулих.

В ефірі 24 каналу він зауважив, що мешканці міста вже жили в режимі жорсткого карантину, і ніхто не хоче повертатися до навчання в онлайні, сидіння вдома, проїдання всіх заощаджень. Відтак міська влада робитиме все, аби надати всі належні заходи безпеки.

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Він повідомив, що до заборони Кабміну на територію Умані потрапили 1200 осіб. Решта – перебувають в інших містах. Зокрема, це:

Меджибіж;

Брацлав;

Вінниця;

Дніпро;

Одеса;

Київ.

"Ми очікуємо, що вони на святкування Рош га-Шана всі приїдуть в Умань. І ми будемо мати до 3 тисяч осіб", – наголосив Олександр Цебрій.

Мер Умані розповів, що частині хасидів в Умані провели тестування. У 8 діагностували коронавірус. З них 2 вже мають повторний негативний результат – тобто, вважаються пролікованими. І 6 ще мають позитивний тест.

Як Умань готується до приїзду хасидів на Рош га-Шана

Міський голова зауважив, що на сьогодні є домовленість зі стороною паломників. Відтак в одному з готелів, які виділені для хасидів, перебуватимуть люди з легким перебігом коронавірусу. Натомість люди, які потребуватимуть госпіталізації, лікуватимуться в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні.

Крім цього, в Умань приїдуть ізраїльські медичні працівники та поліцейські, які перебуватимуть на території міста під час святкування Рош га-Шана.

Ізраїльські правоохоронці мають прибути з дня на день в Умань,

– відзначив Олександр Цебрій.

Також міська влада прокомунікувала з равинами, які донесли до паломників ситуацію. Крім цього, кожен паломник отримає пам'ятку, де отримає прописаний українською, англійською, івритом весь алгоритм дій в різних випадках.

"Наприклад, якщо він себе погано почуває, втратив документи чи скоєно будь-яку річ проти нього, в пам’ятці буде прописано, як він має і діяти і куди звертатись", – пояснив мер Умані.

Довідка. За минулий рік від святкування Рош га-Шана, від діяльності всіх підприємців в той період надійшло 7,5 мільйонів гривень до міського бюджету.

Святкування в Умані під час карантину

Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити.

Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.

Станом на початок вересня, в Україну прибули близько 500 хасидів.

Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на 2 дні, однак залишились довше.

Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.