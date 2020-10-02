Буксир "Яни Капу" разом з катерами "Нікополь" та "Бердянськ" захопили росіяни у листопаді 2018 року у Керченській протоці. Після повернення судна з полону на його ремонт витратять маже 5 мільйонів гривень.

Стартова ціна за ремонт сягала 10 мільйонів

Сума 4,99 мільйона – вдвічі менша, ніж було заявлено в тендерній документації. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на результати торгів, оприлюднених на Prozorro.

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Лагодити "Яни Капу" буде підприємство "Виробничо-комерційна фірма "ТОС" із пропозицією 4,989 мільйона гривень. Стартова пропозиція за доковий ремонт, зазначимо, була 10 мільйонів 270 тисяч гривень.

Підприємству вдалось обґрунтувати таку низьку вартість робіт, саме тому воно й було визнане переможцем. 30 вересня з "ТОС" уже уклали угоду.

Зверніть увагу! У тендері брали участь 8 підприємств. Усі вони приватні.

"Бердянськ" уже спустили на воду

Катер "Бердянськ", який теж був у полоні, вже частково полагодили. Судно 11 вересня спустили на воду, проте остаточно роботи мають завершити у листопаді.

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