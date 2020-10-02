Буксир "Яни Капу", що побував у російському полоні, полагодять: які витрати на ремонт
Буксир "Яни Капу" разом з катерами "Нікополь" та "Бердянськ" захопили росіяни у листопаді 2018 року у Керченській протоці. Після повернення судна з полону на його ремонт витратять маже 5 мільйонів гривень.
Стартова ціна за ремонт сягала 10 мільйонів
Сума 4,99 мільйона – вдвічі менша, ніж було заявлено в тендерній документації. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на результати торгів, оприлюднених на Prozorro.
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Лагодити "Яни Капу" буде підприємство "Виробничо-комерційна фірма "ТОС" із пропозицією 4,989 мільйона гривень. Стартова пропозиція за доковий ремонт, зазначимо, була 10 мільйонів 270 тисяч гривень.
Підприємству вдалось обґрунтувати таку низьку вартість робіт, саме тому воно й було визнане переможцем. 30 вересня з "ТОС" уже уклали угоду.
"Бердянськ" уже спустили на воду
Катер "Бердянськ", який теж був у полоні, вже частково полагодили. Судно 11 вересня спустили на воду, проте остаточно роботи мають завершити у листопаді.
Головне про захоплення українських суден росіянами:
- 25 листопада 2018 року росіяни із застосуванням зброї захопили біля Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь".
- Також затримали 24 українських моряків.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права присудив Росії негайно звільнити моряків і повернути кораблі. Однак Кремль тривалий час ігнорував це рішення.
- 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією.
- 18 листопада РФ передала Україні й кораблі, але розграбовані.