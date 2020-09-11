Катер "Бердянськ", який у листопаді 2018 році потрапив у полон Росії, частково відремонтували. Судно успішно спустили на воду.

Корпус катера прострелили росіяни

Корпус катера прострелили під час нападу росіян у Керченській затоці. Після цього довелось ремонтувати докову частину "Бердянська". Про це інформує Укроборонпром у фейсбуці.

Як це було Україна в Гаазі вимагатиме у Росії компенсації за захоплення суден та моряків

Пошкоджені пострілами ділянки корпусу вирішили вирізати та передати до Національного військово-історичного музею України.

Проте ремонт судна ще не завершений. Фахівці Миколаївського суднобудівного заводу продовжують працювати над приміщеннями, корабельними системами та пристроями. Остаточно ремонтні роботи завершать у листопаді.

Головне про захоплення українських суден росіянами: