Катер "Бердянськ", що побував у російському полоні, спустили на воду: фото
Катер "Бердянськ", який у листопаді 2018 році потрапив у полон Росії, частково відремонтували. Судно успішно спустили на воду.
Корпус катера прострелили росіяни
Корпус катера прострелили під час нападу росіян у Керченській затоці. Після цього довелось ремонтувати докову частину "Бердянська". Про це інформує Укроборонпром у фейсбуці.
Як це було Україна в Гаазі вимагатиме у Росії компенсації за захоплення суден та моряків
Пошкоджені пострілами ділянки корпусу вирішили вирізати та передати до Національного військово-історичного музею України.
Проте ремонт судна ще не завершений. Фахівці Миколаївського суднобудівного заводу продовжують працювати над приміщеннями, корабельними системами та пристроями. Остаточно ремонтні роботи завершать у листопаді.
Головне про захоплення українських суден росіянами:
- 25 листопада 2018 року росіяни із застосуванням зброї захопили біля Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь".
- Також затримали 24 українських моряків.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права присудив Росії негайно звільнити моряків і повернути кораблі. Однак Кремль тривалий час ігнорував це рішення.
- 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією.
- 18 листопада РФ передала Україні й кораблі, але розграбовані.